Dopo due anni di silenzio, l'account ufficiale di Mafia twitta un'unica parola

L'account Twitter ufficiale di Mafia è tornato attivo, seppure con un tweet di un'unica parola, "Famiglia". Tanto è bastato per riaccendere le speranze degli appassionati circa un nuovo capitolo della serie, a distanza di quattro anni dall'ultimo, Mafia III.

Ricordiamo che la serie non è più affidata al memorabile studio che l'ha originariamente creata, Illusion Softworks (Vietcong, Hidden & Dangerous), ma ad Hangar 13. Quest'ultimo è comunque composto da alcuni veterani che hanno lavorato al capitolo iniziale di Mafia. Illusion Softworks, infatti, nel corso del tempo è diventata 2K Czech per poi fondersi con Hangar 13.

Un altro indizio circa il ritorno di Mafia può essere visto nel fatto che Mafia III è stato gratuito per una settimana su Steam a inizio maggio. Naturalmente il termine "Famiglia", poi, si sposa bene con il contesto delle organizzazioni mafiose che fa da sfondo alle vicende narrate dalla serie. Questo termine, inoltre, potrebbe far pensare a un ritorno all'ambientazione originale di Empire Bay, e quindi alla mafia italiana, mentre il terzo capitolo, ambientato a New Bordeaux, ruotava intorno alla mafia nera con protagonista un ragazzo afro-americano.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Negli ultimi giorni, infine, si sono intensificati i rumor su Mafia II: Definitive Edition e Mafia III: Definitive Edition, non ancora confermate ufficialmente. Allo stato attuale delle cose non è dato sapere se si tratti di remaster tradizionali o di semplici aggiornamenti dei due giochi. Entrambe sembrerebbero in arrivo nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.