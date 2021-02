Mortal Kombat: ecco il trailer del film ispirato all'iconico picchiaduro

È da circa due anni che attendiamo con trepidazione l'uscita del nuovo film di Mortal Kombat.

In primis, perché il primo lungometraggio ispirato al picchiaduro - e distribuito nelle sale nel 1995 - è uno degli adattamenti più amati di sempre, un autentico cult per i videogiocatori. Va poi considerata la crescente popolarità della serie di NetherRealm Studios, giunta ormai alla sua undicesima incarnazione (Mortal Kombat 11, 2019). Insomma, non possiamo che accogliere con grande entusiasmo il primo trailer della prossima, ambiziosa pellicola.

Scorpion e Sub-Zero si scontrano nel primo trailer del film

Come annunciato da Warner Bros., Mortal Kombat approderà prossimamente nelle sale cinematografiche. Parliamo di un vero e proprio reboot cinematografico dello storico picchiaduro, originariamente sviluppato da Midway Games e partorito dalle menti di Ed Boon e John Tobias.

Come osserviamo nell'elettrizzante trailer, il film vedrà la partecipazione dei personaggi più emblematici del franchise. Troviamo Sonya Blade (Jessica McNamee), affiancata da Jax (Mehcad Brooks), da Liu Kang (Ludi Lin) e - al posto di Johnny Cage - da un nuovo combattente che risponde al nome di Cole Young. Non mancano Sub-Zero (Joe Taslim) e Scorpion (Hiroyuki Sanada), protagonisti di uno spettacolare scontro che ci ha già lasciati a bocca aperta.

Alla regia del film di Mortal Kombat troviamo l'esordiente Simon McQuoid, anche produttore insieme a James Wan (Saw, Insidious), E. Bennet Walsh e Todd Garner. La storia, basata sull'opera dei già menzionati Boon e Tobias, è curata da Greg Russo, Oren Uziel e Dave Callaham.

Per quanto riguarda la distribuzione, sappiamo che il film sarà disponibile nel corso del 2021 in formato IMAX. Negli Stati Uniti, Mortal Kombat sarà trasmesso nei cinema e in streaming sulla piattaforma HBO Max, a partire dal 16 aprile 2021. Manca invece una data precisa per il pubblico italiano, che per giunta non ha neanche accesso a HBO Max.