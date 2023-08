Mortal Kombat 1: annunciati 3 nuovi personaggi, tutte vecchie conoscenze per i fan

Tra i personaggi che ritorneranno in Mortal Kombat 1 troviamo Reptile, noto anche come Syzoth. Questo popolare combattente può cambiare forma tra la forma umana e quella di lucertola, oltre a diventare invisibile. Ha debuttato nel gioco originale del 1992 come avversario segreto ed è stato reso giocabile nel suo seguito, uscito nel 1993.

Poi abbiamo Ashrah, un demone diventato angelo che è apparso per la prima volta in Mortal Kombat: Deception. Impugna una spada e può emettere un'energia luminosa letale. Poi c'è Havik, un ribelle anarchico proveniente dall'opprimente regno di Seido che può strapparsi gli arti per colpire gli avversari. A loro si aggiungerà Sareena di Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, che sarà un personaggio Kameo, in grado di trasformarsi in demone per assistere in battaglia.

Mortal Kombat 1, infatti, introdurrà il nuovo sistema Kameo, basato su un intero roster di Kombattenti Kameo che essenzialmente restano dietro le quinte tutto il tempo, solo aspettando di poter sostenere i combattenti sul ring quando necessario. I giocatori potranno evocarli quando determinate condizioni saranno soddisfatte e i Kombattenti Kameo potranno assistere nel completare una combo o realizzarne di proprie.

I nuovi personaggi si aggiungono a quelli rivelati nei giorni scorsi in occasione del Comic-Con di San Diego con il trailer incentrato sulle Umgadi, un gruppo di sacerdotesse guerriere dedite alla protezione della famiglia reale del Regno Esterno, con un'anteprima del gameplay e di alcuni elementi della storia.. Si tratta di Li Mei, Tanya e Baraka.

In precedenza, erano stati annunciati anche i 7 personaggi giocabili che faranno parte del contenuto scaricabile (DLC) Kombat Pack, che arriverà in un momento successivo al lancio del gioco e includerà i kombattenti klassici Quan Chi, Ermac e Takeda Takahashi, insieme ai nuovi lottatori Peacemaker, Omni-Man e Patriota.

La release iniziale di Mortal Kombat 1 è prevista per il prossimo 19 settembre nei formati PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic).