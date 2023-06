Mortal Kombat 1: mostrato il gameplay e svelata la data di uscita

Mortal Kombat 1 è diventato ufficiale qualche giorno fa come nuovo capitolo della celebre saga di picchiaduro, ancora una volta nelle mani di NetherRealm. Alla Summer Game Fest è stato per la prima volta presentato il gameplay e svelata la data di uscita, quella del 19 settembre 2023, quando Mortal Kombat 1 diventerà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Come si vede nel filmato, Mortal Kombat 1 alternerà sequenze di narrazione a gameplay senza pause, con il motore grafico del gioco che sarà in grado di gestire la transizione tra le due componenti senza procedere a un caricamento. La storia si concentrerà sui vari retroscena che caratterizzano i personaggi - quasi sempre quelli più noti all'interno dell'immaginario di Mortal Kombat - durante il loro impegno nel famoso torneo di combattimento. Il trailer è molto violento e per questo può essere visualizzato solo su YouTube.

Come suggerisce il nome stesso, Mortal Kombat 1 sarà un reboot per la serie, sia dal punto di vista della storia che del gameplay. A proposito di quest'ultimo, ci sarà anche una meccanica riconducibile al "tag team": i giocatori potranno, infatti, scegliere un personaggio principale e uno secondario, con quest'ultimo che entrerà in azione per supportare il primo in caso di necessità.

A presentare Mortal Kombat 1 alla Summer Game Fest abbiamo visto niente meno che Ed Boon, storico creatore originale di Mortal Kombat, che, tra le altre cose, ha rivelato che Jean-Claude Van Damme farà parte del roster.