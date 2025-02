Monster Hunter Wilds, niente DLSS 4 al lancio: 'NVIDIA non ci ha spedito alcuna GPU'

No, purtroppo il DLSS 4 non sarà disponibile dal lancio in Moster Hunter: Wilds. Il director del gioco ha spiegato che NVIDIA non ha fornito alcuna scheda video della serie GeForce RTX 5000 per testare le nuove funzionalità dell'architettura Blackwell.

Tra i titoli più attesi del 2025 vi è sicuramente Monster Hunter: Wilds, il titolo di caccia a tema fantasy di Capcom in uscita alla fine di questo mese. Ebbene, seppur saranno supportate tutte le tecnologie per l'upscaling, il DLSS 4 presentato da NVIDIA al CES 2025 non sarà disponibile al lancio.

Nei giorni scorsi si è tenuta la beta aperta del gioco, in cui le diverse tecniche di upscaling erano abilitate. Tuttavia, i giocatori hanno notato che il DLSS disponibile non era l'ultima release presentata da NVIDIA, ma la 3.7.10. La ragione è piuttosto semplice: gli sviluppatori non hanno avuto modo di testare le nuove schede grafiche della serie GeForce RTX 5000.

A rivelarlo è un'intervista di PC Gamer avvenuta proprio in occasione del CES di quest'anno. Al keynote di NVIDIA era presenta Yuya Tokuda, il director di Monster Hunter: Wilds che, parlando con Wes Fenlon, ha rivelato che lo studio non ha ricevuto in anticipo le nuove schede video basate sull'architettura Blackwell, come invece ci si aspetterebbe per l'ottimizzazione dei driver.

"Esattamente, non abbiamo ricevuto alcun hardware né una notifica all'interno del team di Monster Hunter: Wilds" ha detto Tokuda. "Dobbiamo sempre essere in grado di provare prima, per poter dire se possiamo supportarlo o meno [il DLSS 4], quindi è complicato dirlo al momento, ma cerchiamo sempre di testare le schede grafiche più recenti".

In sostanza, Tokuda non esclude che il supporto al nuovo DLSS 4 possa arrivare, ma ci vorrà del tempo. Naturalmente, andranno valutate tutte le tecnologie supportate dalle GeForce RTX 5000, tra cui il nuovo Multi Frame Generation, ragione per cui è lecito supporre che i test richiederanno più di qualche settimana.

Nel frattempo, allo State of Play di ieri sera, lo sviluppatore ha rivelato alcuni elementi della road map del gioco, tra cui il ritorno di Mizutsune. Nel trailer di lancio mostrato all'evento, Capcom ha anticipato che con un update previsto per la prossima primavera verrà introdotto l'iconico mostro anche nel nuovo gioco.