State of Play di febbraio: tutti gli annunci, la vera sorpresa è Saros

Abbiamo assistito alle State of Play di Sony che non ha riservato grandi annunci. Non sono mancate le novità interessanti, ma la vera bomba è stata Saros, nuova opera di Housemarque già autore di Returnal.

Nella serata di ieri si è tenuto lo State of Play di PlayStation, evento di 40 minuti durante il quale Sony ha presentato le novità in arrivo nel 2025 per la sua ammiraglia. La manifestazione ha alternato attesi ritorni con qualche gradita novità, seppur non ci sia stato alcun annuncio eclatante.

Tra i ritorni più attesi, per quanto si sperasse in un sequel, vi è indubbiamente Days Gone Remastered, riproposizione del non troppo fortunato action-adventure a tema zombi rilasciato originariamente su PlayStation 4. Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 aprile e includerà numerosi miglioramenti grafici, nuove modalità di gioco come Assalto Orda e il supporto alle funzionalità del DualSense di PlayStation 5.

Tra le novità più interessanti, invece, abbiamo visto MindsEye, nuovo progetto di Leslie Benzies, storico produttore di GTA. Il titolo cala il giocatore nei panni di Jacob Diaz, un ex militare della MindsEye con un misterioso impianto neurale che gli rimanda ricordi frammentati di una missione segreta che gli ha cambiato la vita.

Il gameplay ha ricordato molto lo stile del free roaming di Rockstar, seppur le differenze siano palpabili. L'opera di Build a Rocket Boy sembra molto più orientata allo shooting ed è ambientata in una città immaginaria che richiama alla mente Los Angeles in una veste più futuristica. Il gioco arriverà sugli scaffali nell'estate di quest'anno.

Abbiamo dato un primo sguardo anche a Saros, nuovo progetto di Housemarque salita alla ribalta con Returnal. La software house ha definito il gioco come "l'evoluzione definitiva del gameplay divenuto un marchio di fabbrica". La presentazione ha mostrato solo un trailer cinematografico che svela davvero poco del gioco. D'altronde, lo sviluppatore rimanda al 2026.

Non è mancato lo spazio per Lost Soul Aside, nuovo GDR d'azione UltiZeroGames in arrivo la prossima settimana. Una nuova esclusiva console – il gioco sarà disponibile anche per PC tramite Steam – ambientata in un mondo fantastico nel quale il protagonista dovrà combattere per salvarlo e liberare sua sorella.

Tanti i giochi già attesi, primo tra tutti Monster Hunter: Wilds in arrivo alla fine di questo mese. Gearbox ha finalmente rivelato la data d'uscita di Borderlands 4, fissata per settembre di quest'anno, mentre Capcom ha mostrato un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword. Infine, Konami ha annunciato Metal Gear Solid Delta previsto per il prossimo 28 agosto. Quest'ultimo vanterà ottimizzazioni specifiche per PlayStation 5 Pro. Annunciata anche la data d'uscita di Stellar Blade per PC, il quale sarà disponibile a partire da giugno e includerà l'espansione Goddess of Victory: Nikke.

Infine, Sony non ha dimenticato il suo PS VR2, seppur non ci siano state esclusive di spessore. Spiccano The Midnight Walk, un titolo in stop motion disponibile dall'8 marzo, e lo shooter Dreams of Another. Dal 13 giugno, invece, sarà disponibile Five Night at Freddy's: Secrets of Mimic.