Molestie in Activision Blizzard, azionisti vogliono la testa di Kotick e si mobilita anche il CEO di PlayStation

Si fanno sempre più dense e scure le nubi attorno a Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, dopo l'articolo del WSJ che lo accusa di essere stato a conoscenza di numerosi casi di molestie sessuali all'interno dell'azienda, di averli coperti e persino di esserne stato protagonista.

Un gruppo di azionisti dell'azienda, il SOC Investment Group, ha pubblicato una lettera in cui richiede le dimissioni dell'amministratore delegato e di due membri di lunga data del consiglio di amministrazione. "Come indica un nuovo report, e in contrasto con le precedenti dichiarazioni della società, il CEO Bobby Kotick era a conoscenza di molti episodi di molestie sessuali, aggressioni sessuali e discriminazione di genere presso Activision Blizzard", ha scritto il SOC Investment Group.

"Pertanto, invitiamo il signor Kotick a dimettersi da amministratore delegato della società". Nella missiva si chiede anche l'uscita dal consiglio di Brian Kelly e Robert Morgado, due membri anziani presenti dagli anni '90, al fine di garantire un forte rinnovamento.



Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard

Il SOC, malgrado detenga una piccolissima parte delle azioni di Activision Blizzard, fa la voce grossa e minaccia ulteriori azioni qualora le sue richieste non saranno soddisfatte: non sosterrà la rielezione degli attuali membri del consiglio e lavorerà affinché altri azionisti ne seguano l'esempio. Il consiglio di amministrazione, come già riportato, ha assicurato pieno supporto a Bobby Kotick.

Nel frattempo, secondo quanto scritto da Bloomberg, i vertici di Sony PlayStation si sono mossi per capire come Activision Blizzard affronterà le accuse. Il CEO Jim Ryan l'avrebbe comunicato ai dipendenti con un'email interna. "Ci siamo rivolti ad Activision subito dopo la pubblicazione dell'articolo per esprimere la nostra profonda preoccupazione e per chiedere come intendono affrontare le affermazioni fatte nell'articolo. Non crediamo che le loro dichiarazioni affrontino la situazione in modo adeguato".



Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment

Ryan ha scritto che lui e i suoi collaboratori sono rimasti "sconfortati e francamente sbalorditi nel leggere" che Activision "non ha fatto abbastanza per fronteggiare una cultura profondamente radicata di discriminazione e molestie". Il boss di PlayStation ha inoltre assicurato ai dipendenti che l'azienda "si impegna a garantire che la nostra comunità di sviluppatori e giocatori si senta al sicuro e rispettata, offrendo un ambiente di lavoro protetto a ogni dipendente". Ryan ha invitato i dipendenti a segnalare casi di molestie o discriminazioni, promettendo una pronta indagine qualora dovessero esservi delle denunce.