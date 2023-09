Minecraft su console current-gen, Microsoft chiarisce: nessun update all'orizzonte

Nelle scorse settimane si sono diffuse voci sempre più insistenti su un possibile aggiornamento di Minecraft per l'attuale generazione di console. Sfortunatamente, Microsoft ha chiarito che, almeno per il momento, non è in programma alcun aggiornamento per il gioco di Mojang.

Di recente ad alimentare la fiamma della speranza ci sono stati gli enti di classificazione americano (ESRB) e tedesco (USK) i quali avevano registrato quella che sembrava essere una nuova edizione del gioco. Tuttavia, Microsoft ha chiarito che per Minecraft nuove registrazioni periodiche sono una prassi e non indicano necessariamente una nuova versione del gioco, come in questo caso.

"Dato il numero di piattaforme e aree geografiche in cui è disponibile Minecraft, periodicamente affrontiamo il processo di revisione e aggiornamento della classificazione con diverse autorità locali. Questa recente classificazione non è indicativa di nuove versioni o di un supporto specifico per le piattaforme in arrivo a breve" ha risposto un portavoce di Microsoft a Eurogamer.

Sono trascorsi già tre anni da quando Microsoft mostrò quella versione con ray tracing abilitato di Minecraft, prima ancora che Xbox Series X fosse rilasciata. L'anno scorso, invece, in una versione in anteprima del gioco, è comparso un pulsante per l'attivazione della funzionalità che però non ha mai funzionato.

Insomma, non mancano gli indizi che vedono Microsoft a lavoro su una nuova versione del gioco, né l'azienda ha negato che questa sia in sviluppo. Tutto ciò che possiamo dire al momento è che, se anche Mojang ci stesse lavorando, manca ancora molto tempo al rilascio, ragione per cui i giocatori dovranno continuare ad accontentarsi di avviarlo in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.