Microsoft lavora a Minecraft per next-gen: ray tracing in arrivo per Xbox?

Stando a quanto emerso da due classificatori – prima l'USK tedesco ad agosto, ora l'ESRB statunitense – Microsoft starebbe lavorando a un'edizione next-gen di Minecraft. I due enti non riportano alcuna nuova funzionalità per il gioco, ma naturalmente la speranza è di poter vedere il ray tracing nella versione console.

D'altro canto, già nel 2020 prima che Xbox Series X fosse rilasciata, Microsoft mostrò una versione di Minecraft con la quale dimostrava il miglioramento grafico raggiungibile con la nuova piattaforma, rt incluso. Due anni dopo, una versione in anteprima del gioco presentava un'opzione "codice prototipo per il supporto al ray tracing su console Xbox".

Detto pulsante sarebbe stato "inavvertitamente inserito", ma prontamente rimosso considerando che non ha mai funzionato. Tuttavia, una versione dedicata alle console di ultima generazione non è mai stata rilasciata, costringendo gli utenti interessati a giocarci ad avviare la versione Xbox One o PS4 sulle relative nuove piattaforme, ma in retrocompatibilità.

Va comunque ricordato che Minecraft rappresenta una delle produzioni più importanti di Microsoft, non solo per gli utenti PC e Xbox, ma anche per l'ampia base installata praticamente su ogni piattaforma. È più che plausibile, quindi, che una nuova versione del gioco sia in sviluppo. Tuttavia, ancora non è chiaro se le funzionalità mostrate da Microsoft saranno disponibili anche su PS5 o saranno un'esclusiva per le console di casa.

Per il momento rimane difficile stabilire se e quando un aggiornamento di Minecraft per l'attuale generazione di console venga rilasciato, ma gli indizi portano tutti in quella direzione, ragione per cui potrebbe non mancare molto per un annuncio ufficiale.