Microsoft toglie Xbox Game Pass gratis ai dipendenti, che non la prendono bene

Stando a quanto riportato da una fonte interna di The Verge, Microsoft avrebbe deciso di togliere Xbox Game Pass Ultimate come benefit aziendale alla maggior parte dei suoi dipendenti. La notizia pare non sia stata accolta bene tanto da richiedere l'intervento di Phil Spencer.

Procediamo con ordine. Fin dal suo lancio sulle piattaforme Xbox, Game Pass Ultimate, ovvero il piano che da accesso alla libreria dei giochi da PC e console con l'accesso alle funzionalità multigiocatore (ex Xbox Live Gold), è attualmente fruibile gratuitamente per tutti i dipendenti di Microsoft.

Nelle ultime settimane, però, pare che siano arrivate delle e-mail a gran parte di questi in cui si dice che, a partire dal 1° gennaio 2024, anche i dipendenti della società di Redmond dovranno sottoscrivere, pagando, un abbonamento per accedere a Game Pass Ultimate. Farebbero eccezione esclusivamente i dipendenti della divisione Microsoft Gaming. In sintesi, dal prossimo anno circa 238.000 lavoratori della società avrebbero bisogno di pagare l'abbonamento.

Secondo la ricostruzione della fonte, pare che il taglio di questo benefit – naturalmente – non sia stato accolto bene tra le persone coinvolte. Molti di loro avrebbero utilizzato la chat aziendale per lamentarsi del cambiamento e perfino chiamato in causa Phil Spencer, a capo della divisione Gaming. Quest'ultimo, però, avrebbe affermato di non essere a conoscenza della decisione e che esaminerà la situazione.

È chiaro che dopo aver usufruito per un lungo periodo del servizio gratuitamente, l'idea di doverlo pagare, peraltro all'azienda per cui si lavora, genera un certo malcontento. Va sottolineato che in questo caso è possibile fruire dello sconto dipendenti, seppur non sia chiaro a quanto ammonti.

Allo stesso tempo, però, come abbiamo riportato alcune settimane fa, anche Xbox Game Pass Ultimate ha subito una rimodulazione dei prezzi insieme a molti altri servizi di cloud gaming e streaming. Insomma, pare che gli appassionati di videogiochi tra le schiere di Microsoft si siano ritrovati tra l'incudine e il martello quando si parla di Xbox Game Pass.