Microsoft smentisce (ancora) il suo abbandono al mercato hardware: la nuova Xbox si farà!

Secondo nuove indiscrezioni, Microsoft avrebbe abbandonato il settore console nei prossimi anni. Tuttavia, la compagnia ha prontamente smentito le voci assicurando che un'altra generazione di Xbox prodotta internamente si farà

Rispondendo a Windows Central, Microsoft ha smentito nuovamente le voci emerse alcune ore fa in merito alla sua uscita di scena dal mercato hardware. La società ha chiarito che una nuova generazione di console arriverà e sì, sarà prodotta direttamente da Microsoft e non da terzi come ROG Xbox Ally.

"Stiamo investendo attivamente nelle nostre future console e dispositivi proprietari progettati, sviluppati e realizzati da Xbox. Per maggiori dettagli, la community può consultare il nostro annuncio di accordo con AMD ."

Le indiscrezioni erano state condivise dal leaker SneakersSO, noto per l’accuratezza delle sue anticipazioni sul mondo Microsoft. Secondo quanto condiviso su NeoGaf, il futuro di Xbox sarebbe cambiato a breve poiché, in seguito all'ondata di licenziamenti, la società aveva deciso di uscire dal mercato dell'hardware per concentrarsi sullo sviluppo dei giochi e sui servizi.

Indubbiamente, Microsoft sta attraversando un periodo complesso e la conversione dei suoi giochi esclusivi in multipiattaforma ha senza dubbio frenato l'interesse verso la piattaforma hardware. Peraltro, l'accesso semplificato da praticamente qualsiasi dispositivo ha creato un ulteriore distacco tra hardware proprietario e relativo software.

Tuttavia, SneakersSO non ha parlato solo di Xbox come console, ma anche dei servizi. Secondo le sue fonti, il nuovo modello di business vedrebbe Game Pass trasformarsi nel principale punto d’accesso all’ecosistema xCloud, con ulteriori aumenti di prezzo previsti. Le risorse interne si concentrerebbero sulle proprietà intellettuali più redditizie, come Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush e Forza Horizon, disponibili su qualsiasi piattaforma dotata di un marketplace attivo.

In questa prospettiva, cloud gaming diventerebbe la vera “casa” del marchio Xbox, mentre l’hardware fisico potrebbe sparire completamente, salvo eventuali partnership con produttori OEM disposti a utilizzare il brand.

Mentre in merito alla questione hardware Microsoft è stata decisamente chiara nel suo commento, sugli eventuali aumenti di prezzo e le altre questioni relative a software e servizi non ha confermato i rumor, ma neanche smentito.

È evidente che Microsoft navighi in parte a vista, valutando le proprie mosse in base all'accoglienza da parte del mercato delle proprie iniziative. Al momento, possiamo solo dire che una nuova Xbox si farà, ragione per cui i fan della console "verde" avranno hardware almeno per un'altra generazione.