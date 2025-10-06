Ubisoft ha annunciato il DLC gratuito Valley of Memory per Assassin's Creed Mirage

Ubisoft ha annunciato il DLC gratuito Valley of Memory per Assassins Creed Mirage. Ambientato in parte dell'attuale Arabia Saudita, il DLC vedrà Basim e Dervis esplorare nuove ambientazioni. Il progetto è supportato dal fondo saudita PIF.

Ubisoft ha ufficialmente annunciato un nuovo DLC per Assassin's Creed Mirage, intitolato Valley of Memory. Il teaser trailer mostra il protagonista Basim Ibn Ishaq e il personaggio secondario Dervis emergere da una lunga valle verso un deserto aperto con antiche rovine, anticipando nuove ambientazioni per l'espansione. Al momento, Ubisoft non ha rivelato ulteriori dettagli su contenuti o missioni aggiuntive, ma ha confermato che il DLC sarà gratuito.

Assassin's Creed Mirage, tredicesimo capitolo principale della serie, ha debuttato alla fine del 2023, ambientato nella Baghdad del IX secolo. La storia segue il giovane ladro Basim mentre si unisce agli Hidden Ones e si addestra per diventare un assassino a pieno titolo.

Il gioco ha ricevuto un ottimo riscontro da parte di fan e critici e, nel corso degli anni successivi al lancio, ha beneficiato di due aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto modalità come New Game Plus e Permadeath, oltre a migliorie al gameplay.

Assassin's Creed Mirage: il nuovo DLC arriva in un momento strategico per Ubisoft e per il brand

L'espansione Valley of Memory arriva in un momento strategico per i nuovi giocatori, dato che agosto ha visto l'ingresso di Mirage su Xbox Game Pass. Questo permetterà agli abbonati di provare il gioco e, presumibilmente, il DLC senza costi aggiuntivi.

L'ambientazione sembra ispirata a una porzione dell'attuale Arabia Saudita, e il finanziamento del DLC è stato supportato in parte da Savvy Games Group, una sussidiaria del Saudi Arabia Public Investment Fund. Ubisoft ha rassicurato i fan sul fatto che l'azienda manterrà il pieno controllo creativo, evitando interferenze esterne sulla direzione artistica e narrativa dell'espansione.

Questa notizia coincide con il secondo anniversario di Assassin's Creed Mirage, celebrato il 5 ottobre, perciò il DLC rappresenta un regalo speciale per i fan. Considerata la popolarità del franchise e il recente debutto su Game Pass, Valley of Memory promette di aumentare l'interesse verso il gioco e offrire nuove sfide e ambientazioni ai giocatori che seguono le avventure di Basim. Maggiori informazioni sul DLC dovrebbero, comunque, arrivare nella giornata di oggi.