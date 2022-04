Microsoft: ray tracing in Minecraft inserito per errore

Microsoft ha iniziato a testare il ray tracing su Xbox in Minecraft, ma adesso fa sapere che si è trattato di un errore e ha rimosso il supporto. Si parla della versione Preview di Minecraft a disposizione nel canale Xbox Insider.

"La precedente build di Minecraft Preview disponibile per gli addetti ai lavori Xbox includeva inavvertitamente il codice prototipo per il supporto del ray tracing sulle console Xbox", si legge in un tweet sul profilo ufficiale di Minecraft. "Questo codice è stato rimosso dall'anteprima e non costituisce un indizio sui piani per il prossimo futuro sul supporto del ray tracing sulle console".

Microsoft aveva parlato già due anni fa del possibile supporto al ray tracing in Minecraft per Xbox, ma successivamente non ha confermato questi piani. La comunicazione di oggi allontana nel tempo l'introduzione del ray tracing in questa versione di Minecraft, ma non la esclude in via definitiva.

Il ray tracing, quindi, rimane una prerogativa della versione PC di Minecraft, ottimizzata con le tecnologie di NVIDIA. Si tratta di un supporto di tipo "path tracing" con DLSS per ridurre l'impatto prestazionale che il ray tracing comporta, come abbiamo visto in questo approfondimento. Anche la versione Xbox Series X / S potrebbe godere di tecnologie di upscaling delle immagini per migliorare le prestazioni, in questo caso tramite AMD FSR 2.0.