Microsoft ha iniziato a testare il ray tracing su Xbox in Minecraft

Una nuova versione Preview di Minecraft è ora disponibile nel canale Xbox Insider e include un limitato supporto al ray tracing. Si tratta di una build ottimizzata per Xbox Series X / S, secondo le note della stessa Microsoft, il che fa pensare che la casa di Redmond stia per rilasciare una patch per il Minecraft originale.

Microsoft ha parlato di supporto al ray tracing in Minecraft per Xbox già due anni fa, ma mentre il supporto arrivava su PC non c'è stato un aggiornamento per la versione console.

Minecraft RTX per PC vanta un'implementazione del Ray Tracing completa, come era già successo con Quake II RTX. Ombre e raggi di luce in Minecraft RTX sono più precisi. Inoltre, grazie a riflessi "ray-traced" possiamo vedere sulle superfici riflettenti ciò che viene trasmesso dall'ambiente di gioco in maniera fedele.