Microsoft Keystone, l'attesa chiavetta per il cloud gaming ha un problema: il prezzo

In una recente intervista con The Verge, Phil Spencer è tornato a parlare di Keystone, il piccolo dispositivo dedicato esclusivamente al cloud gaming a marchio Xbox. Stando alle parole del massimo dirigente di Microsoft Gaming, il progetto è stato - almeno per il momento - accantonato a causa del prezzo di vendita che sarebbe risultato eccessivamente alto.

Di recente avevamo parlato di Keystone, apparsa su una mensola dell'ufficio di Spencer. A tal proposito, il boss di Xbox ha spiegato le ragioni per cui il prototipo è stato messo in bella mostra. "Il motivo per cui è sul mio scaffale è perché il team si è rimboccato le maniche e in soli nove mesi ha costruito quella cosa. Un gruppo di noi l'ha portata a casa e ha funzionato. Ha funzionato molto, molto bene" ha affermato Spencer.

.@xboxP3 tells @reckless that Keystone, the Xbox streaming stick, just cost too much. But what is the right price? pic.twitter.com/W3kGdB3YuP — Decoder Podcast (@DecoderPod) November 15, 2022

Proprio per quanto riguarda il funzionamento, Spencer ha spiegato che sembra sotto ogni punto di vista una console Xbox perfettamente funzionante. Sfortunatamente, come premesso, il problema si è rivelato il prezzo finale, ritenuto troppo alto per la commercializzazione.

In particolare, similmente a quanto fatto da Google con Stadia, il set conteneva sia la chiavetta da collegare al televisore che un controller Xbox. Il costo al dettaglio, però, sarebbe stato troppo vicino a quello di una Xbox Series S. La società di Redmond, invece, intende posizionare il dispositivo nella fascia di prezzo compresa tra i 99 e i 129 dollari.

Al momento, quindi, bisognerà accontentarsi dell'applicazione rilasciata per i televisori Samsung ed eventualmente sperare nell'estensione alle TV di altri marchi. Un dispositivo dedicato al cloud gaming non è escluso, ma come specificato in precedenza da Spencer ci vorranno anni prima di un suo rilascio.