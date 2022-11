Razer Edge 5G: abbiamo visto da vicino la console portatile Android per il 2023

Allo Snapdragon Summit 2022 Razer ha mostrato Edge 5G, una piattaforma per il gaming mobile che debutterà ufficialmente in occasione dell'edizione 2023 del CES. Questo prodotto è stato annunciato nel corso del mese di ottobre e verrà venduto negli Stati Uniti, in versione 5G, in collaborazione con l'operatore Verizon. Ne esiste anche una versione solo Wi-Fi, per la quale è stato già indicato un prezzo di 399 dollari nel mercato nord americano e che presumibilmente verrà commercializzata anche in altre regioni mondiali.

Cuore di questa console mobile, basata su sistema operativo Google Android, è il SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 che pilota lo schermo da 6,8 pollici di diagonale. Il display è basato su tecnologia OLED e ha una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, FHD+, con una frequenza di refresh di 144 Hz. La memoria di sistema è pari a 8 GB e di tipo LPDDR5, mentre lo storage onboard è da 128 GB, con la possibilità di espansione tramite uno slot per memoria microSD.

Il dispositivo ha dimensioni importanti ma mantiene il peso entro i 400 grammi, comprensivo di controller accessorio; nella parte posteriore sono presenti delle aperture che facilitano il raffreddamento dei componenti interni (è integrata una ventola di raffreddamento), così da evitare che durante una lunga sessione di gioco vi possano essere rallentamenti dovuti alla necessità di ridurre la frequenza di clock del SoC.

Ho avuto la possibilità di usare brevemente Razer Edge 5G con alcuni dei giochi caricati, apprezzando la qualità d'immagine dello schermo OLED anche all'aperto in pieno sole. Grazie al controller Kishi V2 Pro si impugna agevolmente, con tutti i pulsanti e joystick che sono facilmente raggiungibili in funzione del tipo di gioco utilizzato.

A completare le caratteristiche tecniche il sottosistema di rete WiFi 6E e la fotocamera frontale con risoluzione Full HD. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, quantitativo che dovrebbe permettere di gestire lunghe sessioni di gioco. Razer Edge 5G sarà venduto con il controller Kishi V2 Pro in bundle, accessorio che di fatto ne estende la flessibilità d'uso e permette di meglio gestire le sessioni di gioco.