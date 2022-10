Razer Edge 5G, la console portatile Android che guarda al cloud gaming

Razer ha presentato Razer Edge, una console portatile basata su Android che guarda al cloud gaming: oltre alla versione Wi-Fi ce n'è infatti anche una 5G, per ora disponibile solo negli Stati Uniti in esclusiva con Verizon.

Il dispositivo di Razer si presenta come un prodotto votato al gaming in streaming: può riprodurre giochi nativi Android ma anche avvalersi dei servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming (Beta) e Nvidia GeForce Now per ampliare il proprio catalogo a dismisura. Inoltre, Razer Edge offre opzioni di gioco da remoto come Steam Link, Moonlight e Parsec che danno accesso alle librerie su PC.

La console è dotata di un AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate di 144 Hz e risoluzione FHD+ di 2400x1080 pixel. A bordo troviamo una piattaforma Snapdragon G3x Gen 1, 8 GB di memoria LPDDR5 e 128 GB di archiviazione UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Per garantire ore di gioco, Razer Edge dispone di una batteria da 5000 mAh.

La connettività prevede WiFi 6E e Bluetooth 5.2, a cui si aggiunge il 5G Sub 6 mmWave nel caso della versione per Verizon. C'è anche una porta USB C che serve per la ricarica. La console portatile ha speaker a due vie, due microfoni e una fotocamera frontale da 5 megapixel Full HD a 60 fps. Quanto alle dimensioni si parla di 259,7 x 84,5 x 10,83 mm per un peso di 263,8 grammi nella versione "tablet".

In bundle con la Razer Edge troviamo infatti il controller Razer Kishi V2 Pro rinnovato con feedback aptico Razer HyperSense e porta audio da 3,5 mm, che fa salire il peso complessivo a 400 grammi circa. La console sarà inizialmente in vendita solo sul mercato statunitense: non è chiaro il prezzo della versione 5G, mentre quella Wi-Fi debutterà a gennaio 2023 al prezzo di 399,99 dollari esclusivamente su Razer.com e nei RazerStore.