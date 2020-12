Microsoft Flight Simulator ora disponibile in VR

Come promesso, Microsoft ha messo a disposizione la modalità VR all'interno di Flight Simulator. Per potervi accedere basta scaricare l'ultimo aggiornamento gratuito per il simulatore di volo.

Microsoft si è impegnata per rendere l’aggiornamento compatibile su una vasta gamma di dispositivi supportati, inclusi molti modelli per Windows Mixed Reality (tra i quali HP Reverb G2), nonché i visori Oculus, Valve e HTC. Per poter accedere alla realtà virtuale, sarà sufficiente scaricare l’ultimo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator.

"La community degli appassionati di simulatori di volo è stata un alleato indispensabile per la realizzazione di questo aggiornamento e continua ad essere un partner fondamentale nel nostro continuo sviluppo della simulazione. L'aggiunta della realtà virtuale a Microsoft Flight Simulator è stata il risultato diretto del feedback della community e siamo assolutamente intenzionati a portare avanti questo stretto rapporto con i giocatori". Per maggiori informazioni è possibile leggere il blog post dedicato su Xbox Wire.

Il simulatore di volo Microsoft, ora disponibile su PC, nel 2021 arriverà anche nei formati Xbox One e Xbox Series X. Nel frattempo, non perdetevi la nostra analisi tecnica di Microsoft Flight Simulator.