Microsoft Flight Simulator: ecco quando arriverà il supporto VR

In una sessione di domande e risposte su Twitch, Microsoft e Asobo hanno fatto sapere che il supporto alla Realtà Virtuale in Microsoft Flight Simulator è molto più vicino di quanto si potesse aspettare, essendo previsto per il 22 dicembre. Arriverà tramite patch gratuita e contemplerà tutti i dispositivi VR oggi in commercio.

Microsoft Flight Simulator: in VR dal 22 dicembre

Non è l'unica novità, visto che i responsabili del noto simulatore di volo introdurranno anche una versione aggiornata della mappa del Regno Unito, che rappresenterà la nazione in maniera più fedele. Questo aggiornamento è previsto per il mese di gennaio 2021 e utilizzerà dati e immagini aeree relativi a Inghilterra, Galles e Scozia. Introdurrà più di 50 nuovi punti di riferimento, nuovi edifici riprodotti in maniera procedurale e miglioramenti ad alcuni degli attuali aeroporti.

"Tutte le famiglie di dispositivi VR verranno supportate, dagli Oculus ai Valve" ha detto nel corso della live Martial Bossard, produttore esecutivo di Microsoft Flight Simulator. Sia l'interfaccia utente che il gameplay vero e proprio verranno adattati alla VR, in modo da offrire agli appassionati l'esperienza più continuativa possibile.

Il simulatore di volo Microsoft, ora disponibile su PC, nel 2021 arriverà anche nei formati Xbox One e Xbox Series X. Nel frattempo, non perdetevi la nostra analisi tecnica di Microsoft Flight Simulator.