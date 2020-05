Microsoft Flight Simulator: closed beta a metà luglio

Microsoft Flight Simulator promette di essere molto più che un normale videogioco, a partire dall'accurato modello di volo fino al livello di dettaglio degli scenari. La alpha del nuovo Flight Simulator è disponibile già da un po', e da quella versione del gioco provengono gli splendidi screenshot che a più riprese abbiamo ammirato. Ma fino ad adesso nessuna notizia era arrivata a proposito della data di disponibilità della versione beta.

Sul sito ufficiale di Flight Simulator arrivano non solo dettagli sulle ultime novità introdotte nella Alpha 3, ma anche sulla roadmap di sviluppo che scandisce i vari progressi fatti su Flight Simulator. Dalla roadmap apprendiamo, dunque, che la closed beta sarà disponibile da "metà luglio".

La roadmap rivela anche quando arriveranno le due prossime versioni Alpha: la Alpha 4 è prevista per i primi giorni di giugno, mentre la Alpha 5 seguirà più avanti nel corso dello stesso mese. Non ci sono date per la versione finale, invece, anche se in precedenza lo sviluppatore Asobo Studio aveva pianificato il rilascio nel corso del 2020. E la tabella di marcia finora sembra essere rispettata.

Microsoft Flight Simulator sarà basato su un motore grafico capace di generare proceduralmente scenari corrispondenti al mondo intero con 37 mila aeroporti creati manualmente e la possibilità di affrontare l'esperienza in multiplayer. Date un'occhiata ai requisiti di sistema di Microsoft Flight Simulator per avere un'idea di cosa dobbiamo aspettarci.