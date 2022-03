Microsoft DirectStorage mostrata su Forspoken: caricamenti in un lampo, ma siamo solo all'inizio

La scorsa settimana Microsoft ha annunciato la disponibilità per gli sviluppatori dell'API DirectStorage anche su Windows 11 e 10, dopo averla implementata sull'ultima generazione di Xbox.

Si tratta, in sintesi (qui un approfondimento), di una tecnologia che consentirà di caricare mondi di gioco vastisissimi molto più rapidamente rispetto a quanto è possibile fare oggi. Alla base di tutto c'è una API progettata ad hoc per lo storage di ultima generazione e la comunicazione diretta tra la memoria della scheda video, la GPU e SSD NVMe, aggirando il più possibile la CPU.

Il primo titolo a implementare DirectStorage sarà Forspoken (attualmente previsto per l'11 ottobre) e dalla GDC 2022 gli sviluppatori hanno fornito un primo assaggio di questa tecnologia. Teppei Ono, technical director di Luminous Productions, ha spiegato che il nuovo titolo è in grado di caricare alcune scene in un solo secondo, a patto di avere Windows 11 e un SSD NVMe capace di assicurare 5000 MB/s di prestazioni sequenziali in lettura.

Il tempo di caricamento di un secondo però non è stato effettivamente mostrato, infatti The Verge ha riportato alcuni screenshot in cui si sono raggiunti tempi sotto i 2 secondi ma non 1 secondo spaccato, facendo marginalmente meglio rispetto all'API precedente. Risultati non esaltanti, ma a detta del technical director decisamente migliorabili: l'attuale implementazione di DirectStorage in Forspoken rimuove infatti solo uno dei grandi colli di bottiglia legati all'I/O (input / output), altri persistono sulla CPU.

L'API è quindi ancora da completare, anche la stessa Microsoft l'ha dichiarato, ma le premesse sono decisamente buone. "L'I/O non è più un collo di bottiglia per i tempi di caricamento", ha spiegato Ono assicurando che la rimozione di altri limiti collegati al ricorso alla CPU e la decompressione degli asset con la GPU permetteranno di fare ulteriori passi avanti.

Forspoken rappresenta quindi l'inizio di una nuova frontiera per i tempi di caricamento dei videogiochi su PC, laddove oggi la maggior parte dei titoli ha tempi di caricamento di svariati secondi. Oltre a DirectStorage in casa Luminous Productions stanno implementando anche altre tecniche per accelerare i tempi di caricamento, come caricare il gioco mentre si è ancora alla schermata del titolo.

Non ci resta che attendere l'uscita di Forspoken per toccare con mano DirectStorage, senza dimenticare che si tratterà di uno dei primi titoli a offrire FidelityFX Super Resolution 2.0, la nuova tecnica di upscaling di AMD.