Forspoken rimandato all'11 ottobre, una nuova data per il titolo di Square Enix

Forspoken è stato rimandato. L'action-adventure di Luminous Productions e Squadre Enix doveva uscire il 24 maggio su PS5 e PC, ma per dare maggiore tempo agli sviluppatori di perfezionare il gioco la data di debutto è stata spostata all'11 ottobre. "Abbiamo preso la decisione di spostare la data di uscita di Forspoken all'11 ottobre", si legge su Twitter.

"La nostra visione per questa nuova entusiasmante IP è di realizzare un mondo di gioco e un eroe che i giocatori di tutto il mondo vorranno sperimentare negli anni a venire, quindi farlo bene è estremamente importante per noi".

"A tal fine, nei prossimi mesi concentreremo tutti i nostri sforzi sul perfezionamento del gioco e non vediamo l'ora possiate vivere il viaggio di Frey questo autunno. Grazie per la vostra comprensione e il continuo supporto. Non vediamo l'ora di condividere con voi maggiori dettagli su Forspoken".

Il gioco è realizzato da molti sviluppatori che hanno creato Final Fantasy 15, con la partecipazione nella stesura della trama di Amy Hennig e Gary Whitta. Nel gioco impersonerete Frey Holland, una ragazza che scoprirà di possedere dei poteri magici. Frey imparerà a controllare le sue nuove abilità per sopravvivere nelle pericolose terre di Athia. La protagonista è interpretata dall'attrice Ella Balinska.

Forspoken si presenta come una produzione di nuova generazione, con un comparto grafico all'avanguardia e un'azione adrenalinica. Su PC il gioco dovrebbe essere il primo a sfruttare l'API DirectStorage di Microsoft che mette in comunicazione diretta SSD NVMe e schede grafica.

L'obiettivo è sfruttare al meglio gli SSD moderni, avvalersi della GPU per la decompressione degli asset di gioco e scaricare il processore centrale da alcune operazioni in modo da velocizzare e ridurre la frequenza dei caricamenti degli scenari di gioco. DirectStorage è già una parte fondamentale delle console Xbox Series X|S.