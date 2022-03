L'impatto di NVIDIA DLAA sulla grafica di No Man's Sky

Non solo DLSS in casa NVIDIA, come abbiamo avuto modo di scoprire con Elder Scrolls Online, l'intelligenza artificiale e i Tensor core delle GPU GeForce RTX possono essere impiegati anche per migliorare l'anti-aliasing, ossia quella tecnica (sviscerabile in diverse implementazioni) che va a ridurre le scalettature sui bordi delle superfici e dei personaggi.

La soluzione, ribattezzata DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), è arrivata anche in No Man's Sky e NVIDIA ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube per mostrarne i benefici in termini grafici, anche a risoluzione 4K.

Si può notare una chiara diminuzione dell'aliasing all'interno del gioco che migliora la qualità complessiva dell'immagine, andando a creare una definizione maggiore e incidendo in modo benefico anche sullo shimmering, ossia quel "luccichio" che talvolta compare sugli oggetti in lontananza.

Lo svantaggio del DLAA è che non garantisce lo stesso aumento prestazionale del DLSS. DLAA esegue il rendering alla risoluzione nativa, quindi l'impatto sulle prestazioni c'è, ma in genere non è troppo alto, anche se potrebbe essere leggermente superiore ad altre tecniche di anti-aliasing tradizionali.