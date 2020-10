Microsoft chiarisce: 'Non abbiamo ancora acquisito Zenimax Media'

In un occasione di una nuova intervista, concessa questa volta a GameReactor, Phil Spencer ha risposto ad alcune domande in merito al futuro di Xbox. Il capo della divisione gaming di Microsoft ha inoltre fatto chiarezza circa la recente operazione finanziaria che ha visto il colosso di Redmond acquisire ZeniMax Media, azienda che controlla il publisher Bethesda Softworks.

Phil Spencer sulla questione Xbox + Bethesda

In uno scambio di chiacchiere con Magnus Groth-Andersen, Global Editor-in-Chief di di GameReactor, il boss di Xbox è tornato a parlare del caso Bethesda per rispodere agli interrogativi inerenti alla possibile esclusività dei futuri titoli della compagnia americana.

In particolare, sembra che l'acquisizione di ZeniMax Media non sia ancora del tutto ufficiale e, pertanto, Spencer e soci non hanno potere decisionale per quel che riguarda le produzioni di Bethesda Softworks e degli studi associati.

"Innanzitutto vorrei dire che non abbiamo acquisito ZeniMax. Abbiamo annunciato la nostra intenzione acquisire ZeniMax. È in corso il processo di approvazione e regolamentazione e non vediamo alcun problema. Prevediamo che l'affare si concluda a inizio 2021", ha spiegato Phil Spencer a Magnus Groth-Andersen, Global Editor-in-Chief di di GameReactor.

Parlando dei suoi futuri colleghi, Spencer ha aggiunto: "[...] Voglio che le persone sappiano che non mi siederò con Todd Howard e Robert Altman per pianificare il loro futuro; ora non sono autorizzato a farlo, sarebbe illegale. In questo momento, questo non è il mio lavoro nei confronti di ZeniMax. Il mio lavoro non è quello di analizzare il loro portfolio, né quello di dettare cosa devono fare".

Concludendo l'intervista con Groth-Andersen, il capo di Xbox ci offre qualche anticipazione sui giochi in sviluppo presso gli studi partner di Microsoft. Spencer cita dunque Compulsion Games, autori di We Happy Few, attualmente al lavoro su un nuovo titolo first-party per Xbox Series X e Series S. Un altro progetto è in produzione in quel di Santa Monica, dov'è situato il nuovo team di The Initiative guidato da Darrell Gallagher, ex manager di Crystal Dynamics, Square Enix e Activsion.