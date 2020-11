Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X|S nel 2021, ma si lavora già al prossimo capitolo

Metro Exodous arriverà su Playstation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2021, e chi possiede la versione PlayStation 4 o Xbox One potrà goderselo sulle nuove console in veste migliorata (grafica, tempi di caricamento, risoluzione, ecc.) grazie a un aggiornamento gratuito. Il gioco di 4A Games, recentemente acquisita dall'Embracer Group in cui rientrano THQ Nordic e Saber Interactive, offre già il ray tracing su PC, quindi il suo approdo sulle console next-gen è abbastanza naturale.

Non è un mistero, inoltre, che la software house sia già impegnata sul prossimo episodio della serie Metro, previsto su PC, PS5 e Xbox Series X. Il nuovo titolo si baserà sulla Gen 9 del motore, "con un completo rinnovamento del nostro engine e renderer per avvantaggiarci della nuova potenza, archiviazione e del supporto hardware al ray tracing offerto dalle nuove console".

Gli sviluppatori promettono che il gioco avrà una grande "un'esperienza single player a base narrativa" e, per la prima volta, anche una modalità multiplayer realizzata in collaborazione con Saber Interactive. Lo studio accarezzava da tempo l'idea di creare una modalità multiplayer che fosse complementare al single player, ma finora non era mai andato oltre alcuni prototipi a causa delle risorse limitate. L'acquisizione e la conseguente collaborazione con Saber apre la porta a questo nuovo sviluppo, a cui lavorerà un team differente rispetto al single player in modo da non dilapidare le energie.

In ultimo, 4A Games ha intenzione di realizzare titoli inediti, esplorando nuove idee che possano sfociare in un nuovo gioco tripla A da affiancare alla serie Metro. Ovviamente è troppo presto per capire quale direzione prenderà la software house, ma sembra proprio che le idee non manchino.