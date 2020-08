Acquisito lo sviluppatore di Metro Exodus. Il prossimo capitolo avrà il multiplayer?

L'acquisizione non deve sorprendere, infatti la software house ha lavorato a stretto contatto con il publisher Deep Silver, parte di Embracer Group. Sarà interessante inoltre vedere se la tecnologia alla base di Metro Exodus, il 4A Engine, sarà usata anche da altri studi di sviluppo della galassia Embracer.

Secondo il CEO di 4A Games, Dean Sharpe, "Embracer Group e Saber Interactive sono partner perfetti per noi e la nostra prossima fase di crescita. Insieme continueremo a lavorare sul franchise Metro e ci concentreremo nel portare l'esperienza multiplayer ai nostri fan. Guardiamo al futuro per realizzare una nuova e persino più ambiziosa proprietà intellettuale AAA nel prossimo futuro".

