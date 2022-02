Metro Exodus ha venduto 6 milioni di copie dal debutto: un ottimo risultato

Metro Exodus, l'FPS sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver, ha superato le 6 milioni di copie vendute dal lancio. A darne notizia è Embracer Group, il colosso videoludico che ha acquisito 4A Games nell'agosto 2020. Il gioco ha poco più di 3 anni, essendo uscito il 15 febbraio del 2019, ed è stato seguito dalla versione Enhanced Edition il 6 maggio 2021 con un comparto tecnico rinnovato e l'uso del ray tracing di default. Il gioco, oltre che su PC, è uscito anche su console di vecchia e nuova generazione, nonché Google Stadia.

Non è un risultato per nulla negativo per un gioco che non vanta certo la spinta in termini di marketing e l'appeal di altri titoli. Certo, i numerosi sconti di questi anni sulle varie piattaforme di vendita hanno agevolato, ma il numero rimane comunque ragguardevole. Inoltre, è bene ricordare che si parla di un gioco single player, cosa in quest'epoca di regno dei multiplayer di certo non agevola. La serie Metro, tratta dai racconti di Dmitrij Gluchovskij, è riuscita però a ritagliarsi una fetta di aficionados via via sempre maggiore.

4A Games è già impegnata nello sviluppo del prossimo episodio della serie, previsto su PC, PS5 e Xbox Series X. Il nuovo titolo si baserà sulla Gen 9 del motore, "con un completo rinnovamento del nostro engine e renderer per avvantaggiarci della nuova potenza, archiviazione e del supporto hardware al ray tracing offerto dalle nuove console".

Gli sviluppatori promettono che il gioco avrà una grande "un'esperienza single player a base narrativa" e, per la prima volta, anche una modalità multiplayer realizzata in collaborazione con Saber Interactive.