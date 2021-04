Metro Exodus Enhanced Edition, il vero ray tracing arriva il 6 maggio: requisiti PC

Arriverà il 6 maggio su Epic Games Store, Steam e GoG il "nuovo" Metro Exodus Enhanced Edition, la versione dell'acclamato sparatutto di 4A Games nata per elevare ulteriormente la qualità grafica su PC. I possessori del titolo originale otterranno questa versione gratuitamente, quindi non sarà necessario acquistarla. La software house ha rilasciato i requisiti di sistema e, come precedentemente dichiarato, richiede una GPU in grado di gestire il ray tracing come specifica minima.

Gli sviluppatori hanno rinnovato il motore di rendering, mettendo a punto una pipeline di illuminazione "completamente in ray tracing" con tantissime ottimizzazioni, aggiornamenti e nuove funzionalità per l'illuminazione globale in ray tracing e illuminazione emissiva, aggiungendo al tutto una tecnologia di "temporal reconstruction" per "aumentare ulteriormente la risoluzione, il dettaglio visivo e le prestazioni". Un'altra novità di questa versione è il supporto al DLSS 2.0 di Nvidia.



In base alle specifiche, i giocatori necessitano di almeno una GeForce RTX 2060 per giocare in Full HD con dettagli "Normal" a 45 fps. Per spingersi al 4K @ Ultra a 30 fps gli sviluppatori raccomandano una GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6900 XT. Per giocare al massimo, ossia in 4K con dettaglio Extreme a 60 fps, è richiesta invece una GeForce RTX 3090.

Nelle FAQ presenti in questa pagina, tra le diverse cose, si fa un accenno anche a Super Resolution, la tecnica in sviluppo presso AMD per migliorare le prestazioni delle proprie GPU nel rendering (con o senza ray tracing), una sorta di rivale del DLSS di Nvidia con debutto genericamente previsto "entro l'anno".

"Non aggiungeremo un supporto specifico a questa tecnologia", si legge, "poiché non è compatibile con le nostre tecniche di rendering. Tuttavia, abbiamo implementato la nostra tecnologia di ricostruzione temporale che restituisce nativamente vantaggi in termini di qualità dell'immagine uguali o migliori per tutto l'hardware".

Digital Foundry ha analizzato la Enhanced Edition nel filmato che vedete qui sopra e i miglioramenti appaiono evidenti, con grandi passi avanti che sembrano davvero mettere a frutto il ray tracing per come ci è stato proposto dalle varie aziende in questi anni, cioè in grado di restituire una grafica sempre più fedele alla realtà con effetti di illuminazione che rispondono allo scenario e agli eventi.