Metro Exodus, una PC Enhanced Edition per mettere in ginocchio le GPU di Nvidia e AMD

Nel novembre dello scorso anno 4A Games, lo sviluppatore della serie Metro, si espose assicurando l'approdo su Playstation 5 e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno come aggiornamento gratuito in grado di sfruttare appieno le nuove console. In queste ore gli sviluppatori hanno deciso di prendere un po' tutti contropiede aggiungendo ulteriore carne al fuoco: Metro Exodus PC Enhanced Edition!

Metro Exodus PC Enhanced Edition: una versione tutta nuova con DLSS 2.0

Metro Exodus è stato uno dei primi giochi a supportare il ray tracing su PC, ma adesso la tecnologia che consente una migliore riproduzione di riflessi, ombre ed effetti di luce è approdata nel mondo delle console con Xbox Series X|S e PlayStation 5, e questo ha indotto 4A Games a "rivedere radicalmente il nostro 4A Engine e realizzare le nostre ambizioni per un'esperienza totalmente ray-traced sulle console next-gen e i PC di fascia alta".

Gli sviluppatori hanno rinnovato il motore di rendering da cima a fondo, mettendo a punto una pipeline di illuminazione "completamente in ray tracing" con tantissime ottimizzazioni, aggiornamenti e nuove funzionalità per l'illuminazione globale in ray tracing e illuminazione emissiva, aggiungendo al tutto una tecnologia di "temporal reconstruction" per "aumentare ulteriormente la risoluzione, il dettaglio visivo e le prestazioni" al fine di portare al limite le ultime GPU di casa Nvidia e AMD.

La PC Enhanced Edition "richiederà una GPU in grado di gestire il ray tracing come specifica minima" e si tratterà di una versione a parte, non una semplice patch al gioco che tutti conosciamo: sarà tuttavia offerta come extra a tutti i giocatori PC, quindi non bisognerà acquistarla. Un'altra novità di questa versione è il supporto al DLSS 2.0, molto utile (sulle GPU Nvidia) per preservare alte prestazioni pur con una qualità d'immagine elevata e il ray tracing attivo.

La PC Enhanced Edition sarà scaricabile da chi ha acquistato Metro Exodus su Epic Games Store, Steam e GoG "nel corso della primavera".

Metro Exodus anche su Mac e Linux

Il gioco di 4A Games si prepara anche ad arrivare sui sistemi con macOS e Linux, più precisamente la versione Mac approderà su Mac App Store, Steam ed Epic Games Store a marzo, mentre quella Linux poco più tardi su Steam.

Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X: 4K a 60 FPS

Ultimo, ma non per importanza, Metro Exodus "funzionerà a 4K @ 60 Fps con illuminazione totalmente in ray tracing su PlayStation 5 e Xbox Series X". 4A Games ha lavorato per sfruttare al meglio gli SSD delle nuove console, riducendo così i tempi di caricamento, ha lavorato su texture in 4K e su alcune funzionalità specifiche delle nuove console: audio spaziale e una latenza ridotta per il controller su Xbox, e supporto alle funzionalità aptiche del DualSense su PS5. Per quanto riguarda Xbox Series S, gli sviluppatori puntano al 1080p con tutte le funzionalità già indicate, ma il frame rate è "ancora da determinare".

Infine, si sta lavorando per rifinire ulteriormente il titolo, includendo la possibilità di cambiare il FOV (field of view), una novità assoluta per la serie Metro. Quanto alla disponibilità di queste versioni, si parla di "più avanti nel corso dell'anno", come aggiornamento gratuito (Smart Delivery su Xbox) per tutti i possessori del gioco.