Metal Gear Solid: i primi due episodi sbarcano su GOG con altri classici Konami

Dopo aver conquistato milioni di giocatori, Metal Gear Solid sbarca su PC con un nuovo restauro dei primi due capitoli. Al loro fianco c'è anche l'originale Metal Gear rilasciato nel 1987, uno dei più acclamati esponenti del sottogenere stealth.

È Konami a promuovere l'operazione nostalgia, naturalmente, portando sullo store altri grandi classici che hanno segnato la storia del medium videoludico.

Metal Gear Solid 1 e 2 su GOG.com: si torna nei panni di Snake

Direttamente dal 1998, Metal Gear Solid è stato diretto, prodotto e scritto dal visionario Hideo Kojima, autore del più recente Death Stranding. Il gioco era stato pubblicato per la prima console PlayStation e solo due anni dopo ha ottenuto una conversione per Windows. È sempre mancata, tuttavia, una release sui più rinomati store digitali, ma GOG.com può ora offrirci il modo più conveniente di giocare (o rigiocare) a questo intramontabile action.

Insieme al primo capitolo della serie troviamo anche Metal Gear Solid 2: Substance (2002). Entrambi sono ora disponibili al download con una serie di feature aggiuntive, come la modalità in prima persona utilizzabile nell'episodio originale e ulteriori game mode. L'edizione Substance del secondo capitolo, ricordiamo, era stata rilasciata su PS2, Xbox e lo stesso PC, portando con sé centinaia di missioni VR, nuovi personaggi giocabili e altri graditi extra per i fan della saga.

Metal Gear Solid è in vendita su GOG.com al prezzo consigliato di 9,99 euro, proprio come Metal Gear Solid 2: Substance. Per quanto concerne il suddetto Metal Gear (1987), lo troverete nel marketplace al prezzo di 5,99 euro.

Per i fan delle produzioni Konami le buone notizie non terminano qui. Il publisher giapponese ha inoltre rilasciato la Konami Collector's Series: Castlevania & Contra che, come suggerisce il nome, include cinque classici a 8-bit provenienti dai due popolari franchise.

I giocatori aiuteranno la famiglia Belmont a combattere il temibile Dracula in Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest e Castlevania III: Dracula's Curse, mentre i fan degli sparatutto riscopriranno uno dei più grandi arcade della stroria con Contra e Super Contra. L'intero pacchetto viene venduto su GOG al prezzo consigliato di 5,99 euro.