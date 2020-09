Il nuovo Demon's Souls non girava in 4K al PlayStation 5 ShowCase

Una delle demo più apprezzate dai fan durante il PlayStattion 5 ShowCase, in cui sono stati annunciati i prezzi delle nuove console e la data d'uscita, è stata proprio quella del remake di Demon's Souls. Il solito Digital Foundry ha esaminato il contenuto ed è giunto alla conclusione che la demo girava alla risoluzione di 1440p e al frame rate di 60 fotogrammi per secondo. Una risoluzione inferiore rispetto ai proclami pre-rilascio di Sony, che ha spesso indicato in PlayStation 5 la console che permetterà di giocare in 4K. Risoluzione peraltro auspicabile se si considera che Demon's Souls è originariamente uscito nel 2009.

Il team di sviluppo che si occupa di questo remake, Bluepoint (già autore del remake di Shadow of the Colossus), ha fatto massiccio uso di motion blur, secondo Digital Foundry, proprio al fine di mascherare la bassa risoluzione alla quale il gioco girava. Bluepoint ha già fatto sapere che Demon's Souls per PS5, come già accade con i giochi per PS4 Pro, offrirà due modalità: una favorirà le performance e l'altra la qualità. Con ogni probabilità, allo ShowCase è stata mostrata proprio la prima.

A conferma di questa supposizione il fatto che il trailer con cui Demon's Souls per PS5 è stato annunciato inizialmente girava proprio in 4K e a 30 frame per secondo. Del resto, Shadow of the Colossus per PS4 Pro, in maniera speculare, offriva due modalità: 1440p30 e 1080p60. Sulla nuova console, invece, avremo risoluzioni più alte.

Il remake di Demon's Souls sarà un gioco completamente nuovo rispetto all'originale, con un motore grafico moderno che, a detta di Bluepoint, supporterà anche il Ray Tracing, implementato in hardware in PS5. Anche i tempi di caricamento saranno decisamente più bassi: in quei livelli in cui PS3 richiedeva circa 10 secondi per completare il caricamento, PS5 caricherà in maniera pressoché istantanea.

L'obiettivo di Bluepoint con questo progetto è soprattutto quello di non deludere la vasta fanbase del gioco di From Software. Si atterrà all'ispirazione originale, modernizzando l'aspetto visivo di Demon's Souls e provando anche a inserire un tocco personale. Un progetto sicuramente molto ambizioso, anche alla luce del fatto che siamo al cospetto di un titolo che ha dato i natali a un nuovo genere videoludico, quello dei cosiddetti "souls-like".

L'altra faccia della medaglia è il prezzo al quale Demon's Souls per PS5 verrà venduto.