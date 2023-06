Meta mette alla frusta CPU e GPU di Quest 2 e Pro: con l'ultimo update maggiori prestazioni

Meta ha annunciato il Quest 3, ma in attesa del debutto fissato a settembre, la società guidata da Mark Zuckerberg ha pensato bene di spremere un po' l'hardware del Quest 2 e del Quest Pro. Non è la prima volta che accade, ma con l'update v55 i due visori di realtà virtuale guadagnano - gratis - maggiori prestazioni.

"Vi avevamo promesso un aggiornamento delle prestazioni e ora lo stiamo realizzando. Con la v55, stiamo aggiornando la GPU e la CPU di Quest 2 e Pro. Entrambi i visori dovrebbero vedere un aumento delle prestazioni della CPU fino al 26%, mentre puoi aspettarti un aumento della velocità della GPU fino al 19% per Quest 2 e un aumento della velocità della GPU dell'11% per Quest Pro".

Non è poco, a volte quei progressi non si vedono nemmeno passando a un chip più potente, quindi bisogna senza dubbio plaudere allo sforzo degli ingegneri di Meta. I miglioramenti prestazionali indicati permetteranno agli sviluppatori di offrire un gameplay più fluido, un'interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori.

"Stiamo anche abilitando lo scaling dinamico della risoluzione sia per Quest 2 che per Quest Pro, in modo che i giochi e le app possano sfruttare la maggiore densità di pixel senza perdere frame rate", aggiunge Meta.

Per evidenziare il progresso prestazionale, Meta ha pubblicato un video di The Walking Dead: Saints and Sinners che gira a risoluzione maggiore grazie ai progressi prestazionali.