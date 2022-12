Meta ha overcloccato del 7% la GPU del visore Quest 2 per garantire un'esperienza migliore

Attraverso un aggiornamento software, Meta ha potenziato il visore Quest 2. Con un post sul proprio blog, la società ha fatto sapere che adesso la frequenza massima della GPU può raggiungere i 525 MHz invece dei 490 MHz precedenti: si tratta di un aumento del 7%.

Tutti gli sviluppatori possono iniziare a sfruttare la nuova frequenza da subito. Non è necessaria alcuna integrazione al codice per avvantaggiarsi di questo miglioramento: il sistema di clocking dinamico aumenta automaticamente la frequenza man mano che rileva un'app in grado di trarne beneficio.

Tuttavia, sull'attuale versione 47 del sistema operativo, è necessario togliere e rimettere il visore o un ciclo di sospensione (facendo clic due volte sul pulsante di accensione) prima che la frequenza aggiuntiva della GPU venga concessa al dispositivo. A partire dalla versione 49, la potenza di calcolo sarà disponibile immediatamente e non richiederà passaggi ulteriori dopo aver acceso il visore.

Ma quali sono i vantaggi? Come sottolineato da Meta, una GPU più potente garantisce una maggiore densità di pixel del contenuto in primo piano senza ridurre sostanzialmente la risoluzione per raggiungere il frame rate prefissato. Va anche sottolineato che l'aggiornamento v47 è arrivato solo all'inizio di questo mese, ragion per cui potrebbe essere necessario attendere un po' e un update ulteriore prima di ricevere la build v49.

Infine, il portavoce di Meta David Gordon ha tranquillizzato gli utenti sulla durata della batteria. Meta ha analizzato il comportamento del visore con una frequenza più alta della GPU, ma essendo il maggior consumo trascurabile non si noterà alcuna differenza nell'autonomia del dispositivo.