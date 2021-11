Medal of Honor: Above and Beyond arriva sul visore Quest 2 il 15 novembre

Medal of Honor: Above and Beyond arriva su Quest 2 il 15 novembre e sarà cross-buy (non cross-play) con la versione Rift. Il prezzo? Circa 40 euro. Dopo averlo rilasciato lo scorso anno sul visore cablato Rift, Respawn Entertainment ha voluto portare il gioco anche sul modello standalone Quest 2.

Medal of Honor: Above and Beyond offre una campagna che permette ai giocatori a combattere in diversi scenari della Seconda Guerra Mondiale, dalle spiagge della Normandia durante il D-Day alle strade della Francia occupata, fino agli U-boat nazisti.

Insieme alle oltre 10 ore di storia c'è la possibilità di giocare online con gli amici, per una veloce e frenetica partita multiplayer PvP. Medal of Honor: Above and Beyond mette a disposizione 12 mappe multiplayer e cinque modalità di gioco: Team Deathmatch, Deathmatch, Blast Radius, Domination e Mad Bomber.

Inoltre, in The Gallery si può imparare di più sulla vera storia dietro gli eventi rappresentati in Medal of Honor: Above and Beyond; si tratta di una collezione di documentari prodotta per il gioco e include Colette, il vincitore dell'Academy Award per il miglior soggetto in un corto documentario.