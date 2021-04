Oscar 2021, spazio ai videogiochi: premiato il documentario Colette

La linea che divide il medium videoludico da quello cinematografico è sempre più sottile, come dimostrano le grandi produzioni degli ultimi anni. Giochi come il più recente The Last of Us: Parte II rappresentano un nuovo standard narrativo, grazie alla scrittura magistrale e all'impeccabile regia, qualità degne delle più acclamate pellicole della storia.

Ciononostante, nessun videogioco aveva avuto l'onore di ricevere un Academy Award, il tanto ambito premio Oscar, almeno fino a qualche ora fa: è Medal of Honor: Above and Beyond a ricevere il prestigioso riconoscimento, il primo per l'industria videoludica.

Respawn e Oculus Studios agli Oscar 2021

Sia chiaro: tecnicamente, Medal of Honor: Above and Beyond non ha trionfato agli Academy del 2021 per la sua storia. Il vero vincitore è Colette, cortometraggio co-prodotto da Oculus Studios e Respawn Entertainment e incluso nella galleria di filmati documentaristici che è possibile trovare all'interno del gioco, realizzato esclusivamente per la realtà virtuale.

Diretto da Anthony Giacchino e prodotto da Alice Doyard, Colette racconta la storia della 90enne Colette Marin-Catherine, ex partigiana francese che ritorna in Germania per la prima volta in 74 anni: qui visiterà il campo di concentramento di Mittelbau-Dora, dove il fratello Jean-Pierre perse la vita. Il corto, dalla durata di appena 24 minuti, ha conquistato l'attenzione dell'Academy, aggiudicandosi una nomination nella categoria Best Documentary (Short Subject) e, successivamente, il premio come miglior corto documentario alla 93esima edizione della cerimonia.

"Come si vede nel film, la resistenza richiede coraggio, ma affrontare il proprio passato può richiedere molto di più", ha dichiarato Anthony Giacchino, ringraziando la stessa Colette a cui è ispirata la sua opera. Dopo aver accettato il premio, la producer Alice Doyard ha aggiunto: "Questo premio è un omaggio alle donne, di tutto il mondo, di qualsiasi età".

Con Colette, ribadiamo, il mondo dei videogiochi ha appena ricevuto il suo primo premio Oscar. Il merito è, ovviamente, anche del team di Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends), che ringrazia umilmente la giuria dell'Academy e il pubblico tramite un tweet.

Distribuito da Electronic Arts, Medal of Honor: Above and Beyond è uno sparatutto in prima persona rilasciato lo scorso 11 dicembre, per Oculus Rift e Steam VR. Come dichiarato dalla stessa Oculus, si tratta di una delle produzioni più costose mai realizzate per le piattaforme di realtà virtuale. È, inoltre, uno dei giochi più "pesanti" che potrete installare sui vostri dispositivi: occupa la bellezza di 170 GB, in primis a causa dell'inclusione dei suddetti filmasti storici.