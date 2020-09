Mass Effect Remastered, la trilogia slitta: colpa del primo capitolo!

Tra i più grandi successi di BioWare, la serie Mass Effect potrebbe presto tornare a intrattenere gli appassionati dei giochi di ruolo. Non avremo tuttavia un nuovo capitolo, bensì una remastered della trilogia originale, quella che ha visto protagonisti il comandante Shepard e compagni.

Rumor e presunti leak avevano già riportato l'esistenza della collection, con un possibile debutto previsto per l'autunno 2020. Nelle ultime ore si è però diffusa un'ulteriore indiscrezione: la remastered esiste, ma non uscirà prima del 2021.

Mass Effect Legendary Edition: la trilogia tornerà, ma solo nel 2021

Le ultime voci di corridoio arrivano da Jeff Grubb, editor di Venture Beat, uno dei primi ad aver segnalato la futura release della trilogia rimasterizzata. Grubb è tornato dunque a parlarci di Mass Effect Legendary Edition - il possibile nome della collection - e di un cambio di piani avvenuto in quel di Edmonton, negli uffici di BioWare.

Il team canadese potrebbe aver rinviato il debutto della Legendary Edition al 2021. Stando al report, il lancio della remastered era inizialmente previsto per l'ottobre 2020, ma l'intera produzione è stata rallentata dal COVID-19 e, soprattutto, da un enorme ostacolo: il primo capitolo di Mass Effect.

Come afferma Grubb, la versione restaurata del primo episodio non sarebbe all'altezza degli altri due giochi, poiché "darebbe una cattiva impressione ai nuovi giocatori e potrebbe deludere i fan che, a quel punto, non continueranno a giocare e non proveranno gli straordinari upgrade di Mass Effect 2 e 3". I problemi riscontrati con il Mass Effect del 2007 non riguarderebbero solo la grafica, ma anche lo stesso gameplay; gli sviluppatori stanno lavorando per superare questo insolito ostacolo e per soddisfare le aspettative dei fan in trepida attesa.

Altra 'conferma' di Grubb: la versione rimasterizzata di Mass Effect 3 non includerà la modalità multigiocatore del titolo originale. La collection includerà invece tutti i DLC rilasciati per i tre giochi, al fine di poter garantire un'esperienza di gioco completa.

Attendiamo eventuali annunci ufficiali da parte di BioWare e del publisher Electronic Arts. Voi tornereste a giocare la trilogia del comandante Shepard?