Mass Effect: Corsair, lo spin-off per Nintendo DS che non ha mai visto la luce

Sì, la serie Mass Effect sarebbe dovuta sbarcare anche su Nintendo DS. Lo ha svelato Mark Darrah, ex produttore esecutivo della serie Dragon Age presso BioWare.

Nel corso di un'intervista con MinnMax, il veterano della software house canadese ha parlato di un vecchio prototipo realizzato in esclusiva per la console portatile: il progetto, intitolato Mass Effect: Corsair, avrebbe permesso ai fan del gioco di ruolo di esplorare i confini della galassia a bordo di una nave spaziale, in quella che sarebbe stata un'avventura in prima persona.

Mass Effect: lo spin-off per Nintendo DS scartato da Bioware

A poche settimane dal debutto di Mass Effect Legendary Edition, si torna a parlare dell'intramontabile kolossal di BioWare. Più precisamente, si parla di uno spin-off che lo studio di Edmonton aveva ideato per Nintendo DS, un gioco che avrebbe preso le distanze dalla classica formula RPG della trilogia originale. Le uniche informazioni a noi note provengono da Mark Darrah.

"Avreste controllato una navicella in una sezione della galassia inesplorata", racconta Darrah ai microfoni di MinnMax. L'ex BioWare spiega che Mass Effect: Corsair sarebbe stato una sorta di "combinazione" tra Star Control, cult fantascientifico sviluppato da Toys for Bob, e Wing Commander: Pirateer. "Sareste stati indipendenti, come un personaggio à la Han Solo, non come uno Spettro. Avreste volato in giro, raccogliendo carichi, esplorando e rivendendo le informazioni ottenute all'Alleanza dei Sistemi", afferma Mark Darrah.

Purtroppo, lo sviluppo di Mass Effect: Corsair era stato interrotto nelle prime fasi di progettazione. Cos'ha impedito a BioWare di completare il gioco e rilasciarlo su Nintendo DS? Il problema principale riguardava i costi: per produrre Corsair, lo sviluppatore aveva bisogno di cartucce particolarmente costose. Secondo le previsioni di Electronic Arts, il gioco avrebbe venduto solo 50.000 copie e, considerando i prezzi di vendita consigliati da Nintendo, i potenziali guadagni sarebbero stati troppo bassi. Al posto di Corsair, EA aveva rilasciato Mass Effect: Infiltrator (2012), altro spin-off sviluppato in questo caso per i dispositivi mobile.

Mass Effect: Corsair non è l'unico spin-off della serie a non aver mai visto la luce. Un altro progetto, conosciuto internamente come Team Assault, era stato scartato a favore della modalità multiplayer di Mass Effect 3. Il titolo multigiocatore sarebbe stato distribuito solo in formato digitale e avrebbe permesso ai fan dell'RPG di competere con altri utenti online.