Come Mass Effect Legendary Edition migliorerà la grafica di Mass Effect

Mass Effect Legendary Edition è un rilascio molto atteso da parte dei giocatori appassionati di rpg a mondo aperto. Rappresenta una rivisitazione decisamente consistente dei tre capitoli della trilogia originale di Mass Effect al punto che gli sviluppatori hanno fatto un post che spiega nel dettaglio i miglioramenti grafici.

Mass Effect: Legendary Edition arriva il 14 maggio su PC e console

Il blog descrive come il team di Mass Effect ha migliorato la grafica dei videogiochi della serie, tra cui il modo con cui ha adattato i contenuti di gioco e conferito dettaglio agli ambienti. I giochi della serie Mass Effect sono stati originariamente rilasciati quando le risoluzioni di riferimento in ambito console erano 720p e 1080p, mentre oggi si gioca sia su console che su PC prevalentemente in 4K. Questo ha richiesto una forte rivisitazione di quasi tutte le texture di gioco: oltre 30 mila texture sono state rifatte.

Mass Effect è stato originariamente sviluppato su Unreal Engine 3, piattaforma che sarà migliorata per le nuove versioni. L'obiettivo è quello di trasmettere ai giocatori la sensazione che si tratti di un gioco moderno e, per questo, si è provveduto a un miglioramento qualitativo dei modelli poligonali dei personaggi principali come Liara, Garrus, Kaiden, il capitano Anderson e altri. La pelle, i capelli e gli shader alla base degli occhi saranno tutti rivisti per aumentare il dettaglio.

Sebbene anche le nuove versioni di Mass Effect siano prive di tecnologia di rendering basato sulla fisica, è stato realizzato un lavoro per migliorare la resa dei materiali come plastica, tessuti e metalli, in modo che riflettano la luce in maniera convincente. Inoltre, le versioni di Mass Effect della Legendary Edition beneficeranno di nuovi effetti particellari.

Si parla anche di nuovi effetti di luce al fine di garantire rimbalzi dei raggi più naturali, di nuove ombre e di effetti di post-processing avanzati come screen space ambient occlusion e bokeh depth of field. Ci saranno anche nuovi riflessi in tempo reale, mentre un lavoro di adeguamento fra le opzioni grafiche dei tre giochi poterà all'eliminazione di alcuni effetti che erano originariamente presenti in Mass Effect 3 e non nei primi due giochi, come gli effetti dinamici volumetrici per luci e ombre.

Anche gli ambienti sono stati rivisti e alcuni iconici mondi di gioco dell'immaginario di Mass Effect avranno un aspetto più realistico e completo. Su Feros, ad esempio, ci saranno più edifici e più detriti per trasmettere meglio l'idea dell'attacco che ha subito ad opera dei geth.

Eden Prime, il primo mondo che si visita in Mass Effect 3, era già stato rivisto con il DLC From Ashes. Non solo la nuova versione rifletterà i miglioramenti introdotti con il DLC, ma è stata rivista la posizione del sole in modo da garantire una migliore illuminazione globale.