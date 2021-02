Mass Effect come non lo avete mai visto: trailer e data di uscita per la Legendary Edition

Lo scorso novembre, Bioware e il publisher Electronic Arts annunciavano Mass Effect: Legendary Edition, versione rimasterizzata della storica trilogia con protagonista il Comandante Shepard. Poche ore fa è stato invece diffuso il primo trailer di presentazione, che rivela le sorprendenti migliorie apportate al comparto tecnico e al gameplay.

Con il nuovo filmato arriva anche l'annuncio della data di uscita: la Legendary Edition sarà disponibile sulle principali piattaforme dal prossimo maggio.

Mass Effect: Legendary Edition arriva il 14 maggio su PC e console

Il sensazionale reveal trailer della Legendary Edition non può che aver conquistato i fan di Mass Effect. Sin dai primi secondi notiamo un netto miglioramento del primo capitolo dal punto di vista grafico, così come migliorano gli altri due episodi che completano la trilogia, una delle più acclamate di sempre tra i giochi di ruolo sci-fi.

Le novità di questa edizione vanno ben oltre il classico trattamento "remastered". Come spiega Bioware, Mass Effect: Legendary Edition propone modelli più dettagliati per i numerosi personaggi, primo fra tutti Shepard, così come decine di migliaia di texture rielaborate. Sono stati perfezionati gli shader e gli effetti visivi, mentre il sistema d'illuminazione riceve un notevole upgrade. Aggiornati anche gli spettacolari filmati pre-renderizzati.

Per quanto concerne le prestazioni, le versioni PS4 Pro e Xbox One X della Legendary Edition gireranno a una risoluzione nativa in 4K con frame rate ancorato ai 60 fps, mentre i più fortunati utenti PC potranno usufruire del frame rate sbloccato.

Tra le novità più rilevanti di questa riedizione troviamo un autentico stravolgimento del capitolo originale. Le location più iconiche di Mass Effect (2007) sono state rivisitate per offrire un'esperienza ancora più immersiva, mentre i sistemi di combattimento e di movimento sono stati modernizzati per risultare più godibili rispetto al passato. Aggiornate anche UI e interfacce, che affiancano un più ampio miglioramento della "quality of life".

Oltre ai tre capitoli restaurati, tra i contenuti della Legendary Edition troveremo tutti gli add-on e le espansioni della saga. C'è inolte la possibilità di accedere a un unico sistema di creazione del personaggio per l'intera trilogia; a tal proposito, l'aspetto predefinito di Shepard femminile - introdotto in Mass Effect 3 - è ora disponibile in tutti e tre i titoli.

"È stato incredibile rivisitare le storie, i personaggi e i momenti iconici della trilogia di Mass Effect, migliorando l'esperienza per le piattaforme moderne, rimanendo sempre fedeli allo spirito dell'originale", ha dichiarato Mac Walters, Project Director di Mass Effect: Legendary Edition. "Rimasterizzare un videogioco, figuriamoci tre, è un'impresa enorme in quanto sono incluse oltre 100 ore di contenuti. Tuttavia, volevamo farlo per i nostri fan e per la nuova generazione di giocatori che entrerà nell’iconica storia di Shepard."

Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile dal 14 maggio 2021 su PC (Origin e Steam), PS4 e Xbox One, con la futura retrocompatibilità con PS5 e Xbox Series X|S.