Marvel's Spider-Man Miles Morales arriverà il 18 novembre su PC, ecco i requisiti

Sony ha rilasciato un nuovo trailer per l'ultimo titolo dedicato all'arrampicamuri che arriverà su PC, Marvel's Spider-Man Miles Morales. Oltre a un ulteriore scorcio di gameplay, il video si concentra sulle caratteristiche specifiche di questa versione e rivela finalmente la data d'uscita: l'appuntamento è per il 18 novembre.

Gli utenti PC potranno accedere a tutte le nuove tecnologie, tra cui il DLSS 3 supportato dalle nuove schede video NVIDIA GeForce RTX 4000, delle quali abbiamo recensito qui la top di gamma RTX 4090. Tuttavia, non mancherà il supporto al DLSS2, AMD FSR 2.0 e perfino Intel XeSS. D'altronde, i requisiti sono decisamente accessibili e sarà sufficiente una NVIDIA GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 580 per avviare il gioco.

Non manca, ovviamente, il supporto al ray tracing sia per i riflessi che per le ombre. A tal proposito, Sony ha specificato anche l'hardware necessario per ottenere la migliore esperienza in RT: una RTX 3080 o una Radeon RX 6950 XT consentiranno di gestire il titolo in 4K e 60 fps con impostazioni massime, seppur dovranno essere accompagnati da 32 GB di memoria RAM.

Il titolo consentirà di personalizzare completamente la configurazione di mouse e tastiera, anche se la periferica migliore per godere del nuovo Spider-Man è senza dubbio il controller DualSense. Anche su PC, infatti, saranno supportati la vibrazione adattiva e il feedback aptico per una maggiore immersione nei panni del supereroe.

Così come il precedente capitolo lanciato ad agosto su PC (qui le nostre impressioni), Marvel's Spider-Man Miles Morales supporta i formati ultrawide a 21:9, 32:9 e perfino 48:9 per le configurazioni a triplo monitor. Manca al momento la certificazione per Steam Deck che quasi certamente arriverà nei prossimi giorni, considerando l'ottimo risultato che la portatile di Valve ha registrato con il porting di agosto. Di seguito le specifiche complete rilasciate da Sony:



Marvel's Spider-Man Miles Morales può essere già preordinato da Epic Games Store e Steam. Gli utenti che effettueranno il preordine avranno accesso ad alcuni bonus tra cui: