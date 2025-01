Marvel's Spider-Man 2 per PC: tutto ciò che dovete sapere sull'avventura in arrivo oggi

Con il rilascio su PC di Marvel's Spider-Man 2, il team di Nixxes ha condiviso numerose informazioni sull'avventura che vede collaborare Peter Parker e Miles Morales. Il focus è chiaramente sulla grafica che introduce un intero set di nuove tecnologie.

Partiamo quindi dalle impostazioni grafiche, le quali consentiranno a un numero davvero elevato di configurazioni hardware di eseguire il gioco. Nixxes, infatti, ha messo a disposizione degli utenti tecniche come la risoluzione dinamica che consentono anche alle build meno recenti di fornire un'esperienza appagante.

Ovviamente, saranno i giocatori in grado di sfruttare tecnologie come il ray tracing a ottenere l'esperienza più immersiva. Innanzitutto, il ray tracing viene utilizzato per l'elaborazione dei riflessi in tempo reale conferendo un impatto visivo notevole quando si oscilla tra i grattacieli di New York.

Tuttavia, sono disponibili opzioni ray tracing anche per le ombre e per gli ambienti interni che, combinate con il cursore per regolare la distanza fino a cui il ray tracing deve intervenire sugli oggetti, consentono ai giocatori con hardware di fascia alta di ottenere un ambiente estremamente realistico. Menno Bil, graphics programmer di Nixxes, spiega anche in che modo la Ray Reconstruction di NVIDIA migliora il risultato finale.

"In Marvel’s Spider-Man 2 per PC, l’opzione Ray Reconstruction garantisce riflessi più dettagliati e ombre più definite, specialmente quando l’effetto di ray tracing viene osservato da una prospettiva defilata. Inoltre, apporta miglioramenti anche alla funzione di ray tracing per gli interni e riduce ghosting e noise nell’occlusione ambientale con ray tracing" ha spiegato Bil.



"Abbiamo incluso due modelli di NVIDIA Ray Reconstruction: quello originale, introdotto con DLSS 3.5, e un modello nuovo e migliorato, progettato per GPU RTX serie 40 e successive. Questo nuovo modello offre un’immagine complessivamente più stabile nel tempo, migliorando ulteriormente la qualità visiva del ray tracing".

Per l'upscaling e la generazione dei frame, Marvel's Spider-Man 2 supporta sia il DLSS 3 di NVIDIA che l'FSR 3.1 di AMD. Inoltre, è stato integrato anche XeSS di Intel, naturalmente solo per l'upscaling. Non manca, poi, il supporto ai monitor ultrawide a cui ormai Nixxes ci ha abituato: sono supportati i formati 21:9, 32:9 e perfino 48:9.

Il gioco sarà distribuito in due edizioni: Standard e Digital Deluxe. Nel secondo caso, i giocatori otterranno 10 suit aggiuntive da subito (5 per Peter e 5 per Miles), oltre ad altri contenuti digitali. Tuttavia, chi avesse già acquistato la Standard, potrà effettuare l'upgrade alla Digital Deluxe con un acquisto separato.

Infine, come abbiamo spiegato in un articolo dedicato stamattina, l'accesso all'account PSN non sarà obbligatorio. Tuttavia, coloro che utilizzeranno il servizio di Sony, otterranno l'accesso anticipato alle tute 2099 dei due protagonisti, oltre alla gestione dei trofei e della lista amici.

Marvel's Spider-Man 2 è l'ultimo capitolo dedicato all'Arrampicamuri o, meglio, agli Arrampicamuri sviluppato da Insomniac. Abbiamo avuto modo di provarlo al suo rilascio per PS4 e PS5 e non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare il lavoro svolto dal team e le numerose novità introdotte.