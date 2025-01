PlayStation Network: su PC l'account diventa opzionale, ma offrirà vantaggi esclusivi

A seguito di una polemica che si protrae ormai da diversi mesi, Sony ha deciso di cambiare la propria strategia in merito all'obbligo di un account PSN per chi gioca da PC. A partire da oggi, con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2, l'account PlayStation Network sarà facoltativo anche per God of War Ragnarok e Horizon Zero Dawn Remastered.

Nel post sul suo blog, PlayStation ha anticipato che la medesima soluzione sarà adottata anche per The Last of Us Parte II, prossimo titolo dei PlayStation Studios a sbarcare su PC il prossimo 3 aprile.

Ha anche spiegato, però, che gli utenti, i quali decideranno di accedere con un account PSN, otterranno dei vantaggi esclusivi. Si tratta di contenuti di gioco sbloccabili effettuando semplicemente l'accesso al proprio account. Quelli attualmente integrati sono stati raccolti in una piccola tabella, ma l'azienda sottolinea che ulteriori aggiunte saranno effettuate nel tempo.

Una soluzione che, a nostro avviso, rappresenta un ottimo compromesso. Tutto sommato parliamo di skin, punti abilità e altri oggetti digitali che non influenzano in alcun modo l'esperienza di gioco. Questo consente di poter accedere ugualmente ai titoli anche senza un account PSN, utile soprattutto per la commercializzazione in quelle regioni in cui il servizio non è disponibile.