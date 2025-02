Marvel's Spider-Man 2 è spettacolare anche a 360p, potrebbe girare su Switch 2

Su YouTube è apparso un video di Marvel's Spider-Man 2 per PC in upscaling a 1080p da una risoluzione nativa di 360p. Grazie al DLSS 4 il risultato è decisamente buono e consente al gioco di raggiungere i 90 fps con una GeForce RTX 4060.

Il canale YouTube Random Gaming ha pubblicato un interessante clip di Marvel's Spider-Man 2, recentemente rilasciato su PC. L'aspetto curioso è che il gioco è stato eseguito a una risoluzione di 360p con DLSS 4 attivo, un terzo del Full HD, risultando comunque godibile.

Per provare la bontà del DLSS 4 è stata utilizzata una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, ragione per cui la Multi Frame Generation non era disponibile. Inoltre, parliamo di una GPU di precedente generazione, basata sull'architettura Ada Lovelace e ben distante dall'essere una top di gamma.

Fatte tali premesse, il DLSS 4 impostato su Ultra Performance ha consentito al gioco di raggiungere un frame rate medio di 90 fps con il ray tracing disattivato. Con il Ray Tracing Ultimate, invece, il gioco ha mantenuto comunque una media superiore ai 50 fps.

Certo, la differenza in termini di definizione è piuttosto evidente e non manca qualche artefatto con il ray tracing attivo. Tuttavia, si vocifera che la prossima console di Nintendo, Switch 2, supporti il DLSS. Se fosse in grado di sfruttare questa quarta iterazione dello scaler di NVIDIA, potrebbe potenzialmente eseguire qualsiasi gioco tripla A attuale e forse anche futuro.

D'altronde, gli sviluppatori potrebbero trovare il miglior compromesso possibile per ottenere 30 fps stabili, magari sacrificando meno la qualità rispetto a quanto si vede nel video sopra. Peraltro, sullo schermo da 8 pollici, la differenza in termini di nitidezza si farebbe notare decisamente meno.

Ad ogni modo, questa piccola dimostrazione, rende più verosimili le voci secondo cui la maggior parte degli sviluppatori third party sarebbero pronti a supportare la nuova ibrida con i loro progetti tripla A.