Marvel's Spider-Man 2, data di uscita finalmente svelata da Sony: 20 ottobre 2023

Sony ha finalmente deciso di svelare la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2. Dopo teaser, accenni e persino trailer più estesi, il nuovo titolo di Insomniac Games è stato mostrato brevemente alla Summer Game Fest 2023 per annunciarne l'uscita il 20 ottobre 2023. In precedenza Sony aveva semplicemente indicato il periodo autunnale.

Esclusiva per PS5, ma c'è da scommetterci con un futuro su PC, il nuovo capitolo è stato accompagnato da sul palco il game director Bryan Intihar, il quale ha parlato di Kraven, un nuovo antagonista per i due Spider-Man.

Kraven è un personaggio diverso dagli altri supercattivi affrontati in passato perché privo di poteri o potenziamenti meccanici, ma è semplicemente il migliore in quello che fa: cacciare. Kraven si reca a New York per la sua "più grande caccia" di sempre, quindi metterà nel mirino oltre a Peter e Miles anche gli altri personaggi che affollano il mondo di gioco.

E se da una parte sappiamo che Peter acquisirà i poteri di Venom, il simbionte sarà presente nel gioco con un personaggio ad hoc che, però, non sarà Eddie Brock: Intihar ha detto che dovremo giocare per scoprirlo. Infine, durante la chiacchierata si è parlato della mappa, che in Marvel's Spider-Man 2 sarà il doppio più grande della precedente grazie all'inserimento di nuovi quartieri come Brooklyn e Queens.