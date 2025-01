Marvel's Spider-Man 2: a meno di 24 ore dal rilascio su PC fioccano le recensioni negative

Marvel's Spider-Man 2 è stato rilasciato ieri su PC e accompagnato poco prima da un post sul PlayStation Blog che presentava tutte le novità e le impostazioni esclusive di questa versione. Ebbene, pare che il risultato finale sia tutt'altro che positivo, quantomeno a giudicare dalle recensioni su Steam.

A quanto pare, il nuovo porting di Nixxes soffre di gravi problemi di prestazioni a tutti i livelli, non solo sulle build di fascia medio-bassa. Gli utenti su Steam lamentano frequenti crash, bug di vario genere, e altri problemi che rendono l'esperienza frustrante. Al momento, sulla piattaforma di Valve, le recensioni sono poco più di 700 di cui ben il 43% negative, il che ha comportato una valutazione "nella media", almeno per il momento.

In realtà, un po' di sorpresa c'è dato che Nixxes si era rivelata piuttosto affidabile con i porting dei titoli PlayStation. Noi stessi abbiamo apprezzato la versione PC di Ghost of Tsushima per le ottime performance così come quella di Marvel's Spider-Man Remastered.

Tuttavia, questa volta sembra che non solo il gioco presenti prestazioni insufficienti anche sulle macchine di fascia alta, ma che siano addirittura le feature specifiche per PC a generare glitch e artefatti, come l'implementazione del DLSS. Perfino l'audio non sarebbe sincronizzato con le immagini.

Insomma, una situazione che forse non trova precedenti neanche in The Last of Us Parte I, affidato ad Iron Galaxy Studios e che, come abbiamo riportato nella nostra recensione, presentava non pochi problemi. Al momento, il suggerimento dei giocatori è attendere le patch correttive prima di procedere all'acquisto.