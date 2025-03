Marvel 1943: Rise of Hydra potrebbe fare capolino sugli scaffali nel periodo natalizio

In una recente intervista, l'interprete di Azzuri (Pantera Nera) in Marvel 1943: Rise of Hydra potrebbe aver svelato la finestra di lancio del gioco. L'avventura potrebbe arrivare sugli scaffali entro le festività natalizie di quest'anno

Sappiamo ancora poco del gioco, ma Marvel 1943: Ryse of Hydra potrebbe avere un'uscita molto più vicina di quanto ci si potesse immaginare. A riferirlo non è stata una fonte anonima, ma Khary Paython, l'interprete di Black Panther (Azzuri in questo caso), ai microfoni di The Direct.

"Stiamo ancora lavorando. Pensavamo di pianificarlo per il 2025…magari nel periodo natalizio. Ma sono così emozionato" ha spiegato Paython. Insomma, sembra che le festività siano, al momento, la finestra ideale per lo studio di Amy Hennig, autrice della trilogia originale di Uncharted.

Tuttavia, è possibile che il motivo per cui l'annuncio stia tardando ad arrivare sia lo stesso che ha condizionato molti altri editori ed ha un nome: Grand Theft Auto VI. Non sono pochi, infatti, i titoli in attesa di una data esatta che attendono di sapere maggiori informazioni in merito ai piani di Rockstar per il nuovo free roaming.

"Sarà davvero bello. Amy Hennig, autrice di Uncharted, è stata regista e sceneggiatrice della serie. È fantastico e la prima cosa che ho pensato è stata: "cavolo, non avremmo potuto chiedere una guida migliore per questo progetto. So che ci è voluto tempo, ma ne varrà la pena" ha continuato Paython.

Ciò che sappiamo del gioco annunciato ormai nel 2021 è che, così come i precedenti progetti della Hennig, sarà un'esperienza story-driven. L'avventura sarà ambientata nel 1943, ovvero durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui un giovane Steve Rogers (Captain America) e Azzuri (Pantera Nera e nonno di T'Challa) uniscono le forze per combattere l'Hydra.