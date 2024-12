Marvel 1943: Rise of Hydra, il nuovo trailer mostra Captain America e Black Panther in splendida forma

Skydance New Media ha condiviso un nuovo trailer di Marvel 1943: Rise of Hydra, la nuova avventura story-driven in uscita nel 2025 scritta dall'autrice della trilogia originale di Uncharted. Il titolo sarà mosso dall'Unreal Engine e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Skydance New Media, lo studio fondato da Amy Hennig (Uncharted) ha rilasciato un nuovo trailer di Marvel 1943: Rise of Hydra. Il gioco vedrà protagonisti Captain America e Black Panther nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e racconterà una storia inedita scritta, appunto, dall'autrice della trilogia originale di Uncharted.

Per chi non lo sapesse, Marvel 1943: Rise of Hydra è un titolo per giocatore singolo, un'avventura story-driven annunciato nel 2021 e mostrato per la prima volta allo State of Unreal di quest'anno. Il gioco è basato su Unreal Engine e sfrutta il MetaHuman Creator di Epic che nel primo trailer ha mostrato un livello di dettaglio notevole.

"Volevamo davvero che la fedeltà visiva fosse elevata, in modo che i giocatori potessero quasi dimenticare di essere di fronte a un gioco, che le sensazioni, l'aspetto, il comparto sonoro e la percezione fossero quelli di un grande film o serie TV di Marvel, ma con un'azione guidata dal giocatore" ha spiegato la Hennig in una nuova intervista con Entertainment Weekly.

A differenza delle produzioni a cui Marvel ci ha abituato, il titolo in questione ci porterà in un contesto nel quale Steve Rogers è un giovane supersoldato alla ricerca del suo posto nel mondo. Un'ambientazione che vedrà il Wakanda come una regione segreta e protetta da una fitta giungla.

"Il Wakanda in questo periodo è nascosto al mondo esterno e protetto da una giungla impenetrabile. [I wakandiani] Non sono interventisti, ma una serie di eventi li trascinano nel conflitto. Devono proteggere i loro interessi. Il mondo sta diventando più piccolo. Ancora nessun satellite, ma presto ci saranno. Potresti abbattere gli aerei che magari tentano di sorvolare il Wakanda, ma per quanto tempo potrai rimanere nell'ombra?" ha spiegato Hennig.

In questo caso, naturalmente, la Pantera Nera non sarà T'Challa, bensì suo nonno, Azzuri. L'eroe in un primo momento si scontrerà con il giovane Cap, per poi allearsi e combattere un nemico comune: i nazisti. La Hennig ha anche anticipato che vi sono nuove ambientazioni oltre al Wakanda e alla Parigi occupata che non sono state ancora svelate, oltre a un secondo supersoldato del quale non è stata condivisa l'identità.