Marvel 1943: Rise of Hydra, il trailer dello State of Unreal è impressionante!

Durante lo State of Unreal di ieri, Marvel Entertainment e Skydance New Media hanno mostrato il primo trailer di Marvel 1943: Rise of Hydra. Si tratta di un titolo story-driven supervisionato da Amy Hennig, scrittrice dei primi tre capitoli di Uncharted e della serie Legacy of Kain.

"Mentre la storia si sviluppa, i giocatori assumeranno il ruolo di quattro personaggi principali: un giovane Steve Rogers, AKA Capitan America; Azzuri, nonno di T'Challa e Pantera Nera durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale; Gabriel Jones, un soldato dell'esercito statunitense e membro degli Howling Commandos; Nanali, una spia wakandiana in missione nella Parigi occupata" ha scritto Marvel sulla propria pagina.

Il trailer mette in mostra la potenza dell'Unreal Engine 5.4 che sfoggia una quantità di dettagli e animazioni facciali davvero impressionante. Per quanto riguarda il gameplay, invece, la software house promette un mix di azione, avventura e ilarità ispirate ai fumetti, alle serie TV e ai film che hanno reso celebre l'universo dei supereroi Marvel.

A seguito del trailer, Hannig ha precisato che le sequenze mostrate sono presenti all'interno del gioco ed elaborate in tempo reale grazie al motore di Epic. Durante lo showcase è stata analizzata una delle ambientazioni esplorabili che mostrava un livello di dettaglio sbalorditivo. Un risultato realizzato attraverso le tecnologie dell'Unreal Engine 5.4 tra cui Nanite e Lumen, oltre a MetaHuman che ha consentito una trasposizione digitale estremamente fedele delle performance degli attori.

Al momento, però, le informazioni sono davvero poche e non è stata condivisa alcuna data d'uscita se non un generico 2025. Tuttavia, considerando la crisi che sta attraversando l'industria, non stupirebbe se il gioco fosse soggetto a ritardi. In sintesi, è ancora presto per ottenere qualche dettaglio in più.