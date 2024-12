Ufficiale: Sony è l'azionista di maggioranza di Kadokawa, nessuna acquisizione (per ora)

Sony ha annunciato l'acquisizione di nuove azioni di Kadokawa, la società madre di FromSoftware. Le due realtà collaboreranno a più stretto contatto per la realizzazione non solo di giochi, ma anche di live-action e anime.

Dopo le voci circolate sulla possibile acquisizione di Kadokawa da parte di Sony, quest'ultima ha chiarito i termini dell'accordo stipulato con la società madre di FromSoftware. Sony Group Corporation acquisirà 12.054.100 nuove azioni per circa 50 miliardi di yen (307,2 milioni di euro al cambio).

Sommate alle quote acquisite nel 2021, Sony possiede adesso il 10% della società che rappresenta la quota maggioritaria tra tutti gli investitori. In questo modo, la società di PlayStation avrà una maggiore influenza sulle future decisioni di Kadokawa e potrà instaurare una collaborazione più profonda per i prossimi progetti.

Gli obiettivi di questa collaborazione non coinvolgono solo l'ambito dei videogiochi, ma anche tutti gli altri media in cui opera Sony. Kadokawa, infatti, è un editore giapponese di grandi dimensioni conosciuto nell'industria videoludica per studi come FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring) e Spike Chunsoft (Dragonronpa), ma pubblica anche opere di animazione e cartacee.

"Attraverso questa alleanza di capitale e affari, diventeremo il maggiore azionista di Kadokawa, che crea costantemente un'ampia varietà di IP, tra cui pubblicazioni e libri, come light novel e fumetti, nonché giochi e anime. Combinando l'ampio ecosistema di creazione di IP e le IP di KADOKAWA con i punti di forza di Sony, che ha promosso l'espansione globale di un'ampia gamma di intrattenimento, tra cui anime e giochi, abbiamo in programma di lavorare a stretto contatto per realizzare la strategia 'Global Media Mix' di KADOKAWA, volta a massimizzare il valore della sua IP, e la visione a lungo termine di Sony, 'Creative Entertainment Vision'" ha commentato Hiroki Totoki, COO e CFO di Sony Group Corporation.

"In futuro, le due aziende hanno in programma di discutere iniziative specifiche per la collaborazione, come iniziative per adattare l'IP di KADOKAWA in film live-action e serie TV a livello globale, co-produrre opere anime, espandere la distribuzione globale delle opere anime di KADOKAWA tramite il Gruppo Sony, espandere ulteriormente la pubblicazione dei giochi di KADOKAWA e sviluppare risorse umane per promuovere ed espandere la produzione virtuale" recita il comunicato stampa pubblicato da Sony.