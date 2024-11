Sony intende acquisire Kadokawa, proprietaria di FromSoftware: la conferma direttamente dalla società

Nelle scorse ore sono circolate alcune voci secondo cui Sony sarebbe interessata all'acquisizione di Kadokawa, un conglomerato che, tra gli altri, possiede anche FromSoftware, studio autore della serie Souls, Bloodborne o Elden Ring.

Diffusesi come semplici rumor, alla fine le voci sono state confermate direttamente da Kadokawa che ha riconosciuto di essere stata contattata da Sony per l'acquisizione delle quote della società. Tuttavia, almeno per il momento, non è stata presa ancora alcuna decisione al riguardo.

"Ci sono alcuni articoli sull'acquisizione di Kadokawa Corporation (di seguito 'la Società') da parte di Sony Group Inc. Tuttavia, queste informazioni non sono state annunciate dalla Società. La Società ha ricevuto una lettera di intenti preliminare per acquisire le azioni della Società, ma al momento non è stata presa alcuna decisione. Se vi saranno fatti che richiederanno un annuncio in futuro, lo faremo in maniera tempestiva e appropriata" si legge in una dichiarazione ufficiale.

Naturalmente, questo ha stuzzicato i fan di Bloodborne che sperano in una riproposizione del gioco migliorata sia dal punto di vista grafico che delle performance. D'altronde, lo stesso Hidetaka Miyazaki, capo di FromSoftware, ha manifestato il suo entusiasmo nel vedere così tanto interesse in un remake di Bloodborne ai microfoni di Eurogamer.

Tuttavia, Kadokawa non possiede solo FromSoftware, ma vanta alcuni studi di altissimo spessore nel panorama giapponese. Tra i nomi illustri compaiono: Acquire (Octopath Traveler, Mario & Luigi: Fraternauti alla carica), Spike Chunsoft (Pokémon Mistery Dungeon, Dragon Ball: Sparking! Zero) e Gotcha Gotcha Games (RPG Maker).